Бывший азербайджанский депутат Бейдемирли помещен в тюремный госпиталь
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Азербайджане ухудшилось состояние здоровья бывшего депутата парламента страны и предпринимателя Назима Бейдемирли. Он был госпитализирован в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Семье не предоставляют официальной информации об его состоянии.
Как писал "Кавказский узел", 25 июня Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить кассационную жалобу на приговор экономисту и бывшему депутату Назиму Бейдемирли, осужденному на восемь лет лишения свободы по делу о вымогательстве.
Бейдемирли подвергся уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Он отверг обвинения, его защита обжаловала приговор, но апелляционный суд не смягчил наказание. В мае группа ученых и экспертов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать Бейдемирли.
26 марта в ИУ-13 резко ухудшилось состояние здоровья экс-депутата и предпринимателя Назима Бейдемирли, сообщила его его супруга Фарида Бейдемирли.
«Вчера из колонии N13 я получила информацию о том, что Назиму стало очень плохо. Только после того, как я предала это огласке в социальных сетях моему мужу, вызвали «скорую помощь». Видимо состояние Назима было настолько тревожным, что его увезли в тюремный госпиталь (лечебное учреждение пенитенциарной службы). Однако до сих пор не предоставляют информацию о состоянии мужа», - рассказала Фарида Бейдемирли корреспонденту «Кавказского узла».
По ее словам, ранее ее мужу не было оказано эффективно медпомощи в СИЗО. «Летом 2025 года Назим сильно заболел, у него повысилась температура, началась одышка, участилось сердцебиение. Знакомые врачи описали это мне как признаки пневмонии. Однако тогда Назима как следует не обследовали, не перевели в больницу. Его положили только в санчасть колонии, а там нет подходящих условий для лечения пневмонии - кислородных баллонов и всего прочего. Видимо Назима не долечили. Назим перенес COVID-19 и его легкие еще тогда были повреждены. Новые вспышки легочной болезни могут быть опасными для его здоровья», - сказала Фарида Бейдемирли.
Бейдемирли был признан политзаключенным.
Напомним, что Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей".
источник: корреспондент "Кавказского узла"