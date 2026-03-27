×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:34, 27 марта 2026

Бывший азербайджанский депутат Бейдемирли помещен в тюремный госпиталь

Назим Бейдемирли. Фото: https://1news.az/news/20240916063231214-Prokuror-potreboval-9-let-lisheniya-svobody-dlya-eks-deputata-Nazima-Beidemirli

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане ухудшилось состояние здоровья бывшего депутата парламента страны и предпринимателя Назима Бейдемирли. Он был госпитализирован в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Семье не предоставляют официальной информации об его состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить кассационную жалобу на приговор экономисту и бывшему депутату Назиму Бейдемирли, осужденному на восемь лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Бейдемирли подвергся уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Он отверг обвинения, его защита обжаловала приговор, но апелляционный суд не смягчил наказание. В мае группа ученых и экспертов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать Бейдемирли.

26 марта в ИУ-13 резко ухудшилось состояние здоровья экс-депутата и предпринимателя Назима Бейдемирли, сообщила его его супруга Фарида Бейдемирли.

«Вчера из колонии N13 я получила информацию о том, что Назиму стало очень плохо. Только после того, как я предала это огласке в социальных сетях моему мужу, вызвали «скорую помощь». Видимо состояние Назима было настолько тревожным, что его увезли в тюремный госпиталь (лечебное учреждение пенитенциарной службы). Однако до сих пор не предоставляют информацию о состоянии мужа», - рассказала Фарида Бейдемирли корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, ранее ее мужу не было оказано эффективно медпомощи в СИЗО. «Летом 2025 года Назим сильно заболел, у него повысилась температура, началась одышка, участилось сердцебиение. Знакомые врачи описали это мне как признаки пневмонии. Однако тогда Назима как следует не обследовали, не перевели в больницу. Его положили только в санчасть колонии, а там нет подходящих условий для лечения пневмонии - кислородных баллонов и всего прочего. Видимо Назима не долечили. Назим перенес COVID-19 и его легкие еще тогда были повреждены. Новые вспышки легочной болезни могут быть опасными для его здоровья», - сказала Фарида Бейдемирли. 

Бейдемирли был признан политзаключенным.

Напомним, что Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей".

Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше
Показать больше