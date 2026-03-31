Вуз в Армении отменил решение о переходе на дистанционное обучение
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Американский университет Армении, который заявил о переходе на дистанционное обучение из-за угрозы Ирана, отменил решение, получив заверения властей об отсутствии оснований для беспокойства.
Как писал "Кавказский узел", Американский университет Армении 30 марта заявил о переходе на онлайн-обучение из-за "угрозы Ирана в отношении университетов Западной Азии и Ближнего Востока". При этом прямых угроз в вуз не поступало.
Американский университет Армении принял решение возобновить учебную деятельность в обычном режиме, пишет 30 марта News.am.
В заявлении вуза говорится, что решение о переходе на дистанционное обучение было принято "из соображений безопасности". Однако руководство вуза получило заверения от министерства образования, науки, культуры и спорта Армении о том, что "для университета нет существенной или значительной угрозы и что он может возобновить нормальную учебную деятельность".
Как писал "Кавказский узел", в Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек. Приток беженцев из Ирана в Армению негативно скажется на экономике и социальной сфере в стране, считают комментаторы в соцсети. Другие пользователи заявили, что необходимо помочь людям, оказавшимся в беде. Высказываются также мнения, что беженцы серьезно повлияют на отношения между странами региона.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".
Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.
