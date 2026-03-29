79 жителей Дагестана привезены в пункты временного размещения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из зоны наводнения в Дагестане эвакуированы более 220 человек, из них доставлены в пункты временного размещения 47 взрослых и 32 ребенка, а остальные переехали к родственникам.

Как писал "Кавказский узел", в селе Адильотар Хасавюртовского района затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей. Эвакуированы также 43 пациента больницы села Батаюрт. В Махачкале 28 марта из зон подтопления были эвакуированы 103 человека.

В столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

В Дагестане из зон подтоплений, в том числе в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе, эвакуирован 221 человек, в том числе 126 детей, сообщает "Вести.ру" со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в республике развернуты семь пунктов временного размещения. "На данный момент в трех ПВР размещены 79 человек, в том числе 32 ребенка, остальные эвакуированные граждане разместились у родственников и друзей", - цитирует издание сообщение ведомства.

В шести муниципалитетах подтоплены 39 жилых домов, 323 приусадебных участка и 84 участка внутригородских автодорог. "В 14 муниципальных образованиях произошел сход оползней и селевых масс, в связи с чем затруднено или ограничено движение на дорогах", - говорится в публикации.

Напомним, в Чечне в результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей.

Для эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе образовательных учреждений и спорткомплекса, однако жители поселка разместились у родственников.

В сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.