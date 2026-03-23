Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

300 килограммов мазута удалось собрать волонтерам, которые просеивали песок на пляже в Витязево. Также добровольцы отчитались об уборке видимых мазутных пятен на Бугазской косе.

Как писал "Кавказский узел", восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор. Ранее арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Группа волонтеров, которая просеивала песок на пляже Паруса ( в Витязево), набрала за день несколько мешков мазута, сообщил штаб "Добровольцы ССЛ". "Собрали свои 300 кг мазута, а в общей сложности за все дни работ на этом участке около 2600 кг мазута, скрытого на глубине", - говорится в публикации в Telegram-канале штаба.

Также добровольцы провели работы на Бугазской косе, "убрав километр берега Бугазской косы" до рыбхоза. "Задачи стояло две: штормовой мусор и ручной сбор выбросов мазута от 20 февраля этого года. Видимые пятна с этой зоны убрали, но будем еще посматривать", - пообещали они в другом сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что административный протокол за использование квадроцикла на территории особо охраняемой природной территории составлен на волонтера, который приехал убирать мазут на Бугазскую косу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

