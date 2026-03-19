17:36, 19 марта 2026

Нальчане рассказали о росте цен в преддверии Ураза-байрама

Цена на сыр на рынке в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Говядина, сметана, сливочное масло, грибы выросли в цене в магазинах и на рынках Нальчика. По мнению горожан, рост цен продолжается с начала года и не обусловлен приближающимся Ураза-байрамом.

Как писал "Кавказский узел",  жители Нальчика заметили рост цен на некоторые продукты питания еще в прошлом году. Они не связывают подорожание ряда товаров с мусульманским постом Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам. В этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. 

Рост цен на продукты питания началось еще до Нового года. Пост Рамадан и подготовка к празднику Ураза-байрам на цены особо не повлияли, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в нескольких небольших магазинах в Нальчике.

Цены на рынке в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"В небольшом магазинчике на улице Нахушева в Нальчике сказали, что хозяин магазина Алим -  верующий мусульманин, поэтому в священный месяц Рамадан он сдерживал цены, и не повышал их. Более того, по четвергам  в магазине бесплатно раздавали хлеб.

"Мы не знаем, что будет после Ураза-байрама, возможно, цены и подскочат, но в течение всего этого месяца хозяин нашего магазина не повышал цены, если это было возможно", - сообщила продавщица магазина. Она сказала, что очень сильно подорожали лишь свежие грибы, 1 кг теперь стоит 1200 рублей, а было 900. Картошка в этом магазине стоит 45 рублей за 1 кг, дешевле, чем в других, где цена доходит до 65 рублей.

В магазине «Гурман» на проспекте Шогенцукова сообщили, что накануне праздника у них снизились цены на свежую курятину.

Цены на рынке в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла""1 кг свежей курятины сегодня у нас стоит 250 рублей, хотя еще вчера стоило 265 рублей. А до этого была цена и 245 рублей, все зависит от поставщиков, мы сами не повышаем и не понижаем цены», - ответила продавщица.

Яйца в этом магазине стоят стабильно 130 и 150 рублей десяток. Сливочное масло - 250 рублей за 180 граммов, сыр 400 рублей.

Нальчанка Ирина Зачиняева обратила внимание на высокие цены на свежие огурцы и помидоры – 250 и 300 рублей соответственно, свежий болгарский перец – 350 рублей.

Нина Хаджимукова указала на подорожание говядины, она сказала, что антрекот раньше брала за 700 рублей, теперь за 900. Сливочное масло, которое она берет у частников на рынке, теперь стоит 1400 рублей за кг.

Мадина Сохова указала на подорожание мяса.

«Говядина существенно подорожала, а также сметана. Например, ранее банку сметаны в 700 граммов я брала за 350 рублей, теперь она стоит 500 рублей».

Насколько  рост цен связан с Ураза-Байрамом собеседницы  затруднились сказать.

 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

