15-я временная табличка установлена на доме Политковской

Активисты установили 15-ю временную табличку на доме убитой журналистки Анны Политковской. Табличка повторяет надпись на мемориальной доске, которая провисела на стене дома почти 20 лет и была уничтожена 18 января.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. Вечером 14 февраля активистки закрепили на доме уже 14-ю по счету временную памятную табличку, сегодня утром ее не оказалось на стене.

Одна из табличек, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски ("В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская") активисты нанесли на фасад краской. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

В Москве активисты восстановили чёрную табличку журналистки Анна Политковская на доме, где она была убита, пишет RusNews. К сообщению приложены фотографии - под трафаретной надписью размешена новая табличка, повторяющая текст оригинальной мемориальной доски.

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда".

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.