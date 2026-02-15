×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:28, 15 февраля 2026

Активистки восстановили табличку на доме Политковской

14-я по счету временная табличка на доме Политковской. Скриншот фото "Слово защите" от 14.02.26, https://t.me/endoflaw/2211?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

14-я по счету временная табличка установлена на доме, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", сегодня неизвестные 14-й раз уничтожили табличку на доме в Москве, где жила и была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Очередная временная табличка была восстановлена активистами вечером 13 февраля.

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Табличка, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", нанесли на фасад краской в виде трафаретной надписи на месте уничтоженной еще 18 января памятной доски, которая висела на этом месте почти 20 лет.  

Активистки вечером 14 февраля восстановили на доме по лице Лесной в москве табличку в память о журналистке Анне Политковской, сообщило "Слово защите".

"Мы приходим сюда практически каждый джень, каждый день табличку кто-то срывает, мы ее восстанавливаем", - рассказала Дарья Бунькова. По ее словам, они восстанавливают табличку, потому что "Это важно, это память".

Другая активистка сообщила, что они устанавливают табличку уже 13-й или 14-й раз. По ее словам, они делают это, чтобы общество помнило о преступлении против журналистки и о том, что так быть не должно.

Как следует из видео, табличка повторяет текст, который был на мемориальной доске.

На стене у подъезда также остается трафаретная надпись, которая копирует текст с оригинальной мемориальной доски, следует из приложенных к публикации фотографий.

18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
