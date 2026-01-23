Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в четвертый раз восстановили памятную табличку на доме в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", 18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". К 22 января активисты повторно заменили разбитую мемориальную доску, но временная табличка была уничтожена уже в третий раз, а жительница дома Политковской заявила о намеренном уничтожении временных табличек.

На фасаде дома 8/12 по Лесной улице в Москве, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, установлена еще одна временная мемориальная табличка, сообщил Telegram-канал ЗПЧ.

Табличка, выполненная из картона, листа бумаги и полиэтиленовой пленки, закреплена на фасаде дома ниже места, где была установлена и много лет висела постоянная мемориальная доска. Текст гласит, что в этом доме "жила и была злодейски убита" Анна Политковская, при этом дата убийства журналистки указана с ошибкой - 7 октября 2005 года (вместо 2006 года), следует из опубликованных фотографий.

Таким образом табличка восстановлена уже в четвертый раз. На видео активистка объясняет некой женщине, что табличку в память о журналистке "можно вешать" на фасаде дома столько раз, сколько потребуется."В любой момент, сколько ее бьют, столько и можно вещать", - говорит она на видео, опубликованном RusNews.

В ответ на неразборчивые возражения собеседницы активистка напоминает, что мемориальная доска на этом месте "висела 20 лет, но ее разбили неделю назад".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

