13:58, 6 ноября 2025

Экологи усомнились в эффективности защитных валов для защиты пляжей Анапы

Разборка защитного вала на пляже в Анапе. Ноябрь 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14378

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защитные валы не выдержат сильных штормов, а пятно мазута, для защиты от которого их соорудили, стало следствием откачки мазута с затонувших танкеров. Ликвидация последствий разлива мазута в Анапе и разлива нефти в Туапсе после атаки БПЛА показали системные проблемы в действиях властей, полагают экологи.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 23-километровый защитный вал вдоль основных пляжей. Уже 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 3 ноября, как и в предыдущие дни, в Темрюкском районе произошли новые выбросы мазута, сообщили волонтеры.

Экологи сочли невысокой эффективность защитных валов на пляжах

Именно шторм в декабре 2024 года стал причиной крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе, напомнил эксперт Международного социально-экологического союза и координатор Центра охраны дикой природы эколог Игорь Шкрадюк.

"В море допустили старые, изношенные суда с опасным грузом. Это была естественная трагедия, вызванная человеческой халатностью», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По его словам, официальная цифра в 900 тонн мазута, озвученная губернатором Краснодарского края, вызывает сомнение.

"Если 900 тонн — где пятно? Где оно зафиксировано? Никто не объясняет, откуда взялись эти расчёты", — отмечает эколог.

Разлившийся в Керченском проливе мазут имел плотность около 0,96, что делает его тяжелее морской воды, пояснил Шкрадюк. «Первые две недели он плавал, затем лёгкие фракции испарились, а плотность выросла. В январе он болтался в толще воды, а в феврале утонул", - отметил он.

Сильный шторм может поднять этот песок и выбросить мазут на берег. Пока не было сильных штормов — валы стоят

По мнению Шкрадюка, часть мазута оказалась на дне и была замыта песком.

«Сильный шторм может поднять этот песок и выбросить мазут на берег. Пока не было сильных штормов — валы стоят. Но когда шторм придёт, он их просто смоет», - считает он.

Шкрадюк также обращает внимание, что летом уже сооружённый защитный вал был срыт, а потом насыпан заново. "Если сделали — зачем уничтожали? Может потому, что это не экология, а "откаты"?", - задается он вопросом.

Морские волны намного сильнее песчаных валов

Песчаные валы и полипропиленовые сетки могут частично задержать выбросы мазута, но только при умеренной волне, указал кандидат биологических наук, руководитель Института региональных биологических исследований Валерий Бриних. «Морские волны намного сильнее песчаных валов. Всё будет зависеть от силы шторма. Если он серьёзный — никакие насыпи не помогут", — сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Происхождение цифры 900 тонн также остаётся неясным, указал он. "Предположительно, с одного из танкеров частично откачали мазут с помощью коффердамов, и количество откачанного мазута известно, но не разглашается. Поэтому цифра в 900 тонн, скорее всего, — приблизительная оценка того мазута, который вылился при откачке", - предположил он.

Что происходит с вторым танкером, пока непонятно. "Неизвестно, вылился ли весь мазут или он остался внутри корпуса. Мазут из второго судна не откачивали и коффердамы не устанавливали. Реальных данных по мониторингу нет", - добавил Бриних.

Штормы могут поднимать со дна тяжёлые мазутные отложения, образовавшиеся ещё после катастрофы 2024 года.  "Это создаёт эффект повторяющихся загрязнений, которые могут продолжаться месяцами, а то и годами», - говорит он.

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

К катастрофе в Анапе привела политика эксплуатации судов

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Трагедии в Чёрном море повторяются, потому что государство не меняет политику эксплуатации старого флота и экономит на безопасности правилах и эксплуатации судов, считает активист одной их экологических организаций.

«Самое правильное решение — запретить выход в море старым и уже аварийным судам, особенно с опасными грузами, и просто списать их. Расходы на ликвидацию последствий превышают доход от перевозок, но властям наплевать», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По словам эколога, в двух затонувших судах («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239») находилось около 9 200 тонн мазута.

"По разным данным, в море попало от 2 400 до 5 000 тонн. То есть 900 тонн — это только видимая часть. Остальное ушло на дно"., - указал он.

Донный мазут — это наиболее опасная форма загрязнения, считает активист. "Он оседает, твердеет, превращается в чёрные куски, похожие на асфальт. Но при сильном шторме его может поднять вместе с песком, и тогда мы видим новые “всплески” загрязнения". Отличить донный мазут от нового можно по консистенции. Донный всегда твердый. Новый - тянется, плавится и пачкается", - добавил он.

Разлив нефти в Туапсе после атаки дронов показал системные проблемы

В начале ноября после атаки дронов  на Туапсе, на одно из судов упали обломки, что привело к возгоранию и разливу нефти, указал бывший моряк, активист Олег Завяликов. «На следующий день, в районе Гизель-Дере (небольшой приморский посёлок в Туапсинском районе - прим. "Кавказского узла") уже видели пятно. К 6 ноября числу на пляжах — мертвые птицы, в воде — нефть. Никто ничего не убирает, как будто ничего не произошло", - сказал Завяликов корреспонденту "Кавказского узла"

2 ноября после ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

Власти «вновь упустили время» и вместо установки боновых заграждений занимались праздничными мероприятиями к Дню народного единства, указали экологи.

«Это, конечно, другой разлив, но не менее опасный. Если его сразу не огородили, течение может принести его к Новороссийску и Анапе», — предупредил Шкрадюк.

Штормы, ветхие суда, непрозрачные действия властей и имитация ликвидации последствий создают условия, при которых Чёрное море становится заложником человеческой халатности

Экологи сходятся во мнении: новый разлив  — лишь следствие системной проблемы. "Штормы, ветхие суда, непрозрачные действия властей и имитация ликвидации последствий создают условия, при которых Чёрное море становится заложником человеческой халатности», считает Бриних.

«Стихия не раз напоминает, что не человек управляет морем, а море — человеком», - заключил Олег Завяликов.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

