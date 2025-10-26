Оперштаб отчитался о готовности пляжей Анапы к шторму

23 километра защитных валов обустроены в Анапе, заканчивается работа по укрытию их полипропиленовыми сетками. За минувшую ночь шторм в основном выбросил мусор, отчитался оперштаб на фоне угрозы загрязнения берега крупным пятном мазута.

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты начали уборку выбросов мазута, найденных на берегу моря в Анапе и Темрюкском районе. Власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. Утром 24 октября волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили выбросы мазута в поселке Веселовка Темрюкского района, на Бугазской косе и в анапской станице Благовещенской. Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил и блогер Юрий Озаровский. Группировка спасателей из Ростовской области и Краснодарского края прибыла в Анапу после сообщений о дрейфующем мазутном пятне, сотрудники МЧС восстанавливают защитные валы на побережье, к вечеру 25 октября оборудовано 20 километров валов, перед ними проложены рвы. МЧС предупредило о надвигающемся шторме, который продлится до 29 октября.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление защитного вала длиной не менее 13 километров - вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения.

За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе вдоль основных пляжей полностью завершены работы по созданию 14-километрового защитного вала от Лечебного пляжа до Витязево. Сейчас в финальной стадии - закрепление на нем полипропиленовых сетей. Всего вдоль берега в Анапе, на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской и в поселке Веселовка вдоль озера Соленого сделали 23 километра защитного вала, рапортовал оперштаб Краснодарского края.

"Защитные сооружения выдержали ночной шторм. При этом большая часть того, что выбросило море - пластиковый мусор и фрагменты деревьев. Выявлено несколько слабых мест в конструкции рва - их оперативно укрепляют", - говорится в сообщении.



Николай Заливин, директор ООО "Курорты Анапы" сообщил, что укладка защитной сетки ведется на двух последних участках: в районе устья реки Можепсин (около 500 метров) и в конце пляжей Витязево (около 1 километра). Мониторинг состояния береговой линии проводится трижды в сутки: в 05.00, 08.00 и 12.00 мск.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".