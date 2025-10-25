20 километров валов обустроены на пляжах Анапы для защиты от мазута

На фоне надвигающегося шторма на пляжах Анапы возведены 20 километров защитных валов, зафиксированы выбросы в Анапе и Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты начали уборку выбросов мазута, найденных на берегу моря в Анапе и Темрюкском районе. Власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. Утром 24 октября волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили выбросы мазута в поселке Веселовка Темрюкского района, на Бугазской косе и в анапской станице Благовещенской. Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил и блогер Юрий Озаровский. Группировка спасателей из Ростовской области и Краснодарского края прибыла в Анапу после сообщений о дрейфующем мазутном пятне, сотрудники МЧС восстанавливают защитные валы на побережье.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление защитного вала длиной не менее 13 километров - вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения.

На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом. Эта технология доказала свою эффективность зимой-весной 2025 года", - говорится в сообщении.

Свежие выбросы нефтепродуктов обнаружены на двух участках в Анапе, сообщил оперштаб.

"Точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении. 25 октября на 18 километрах береговой линии собрано более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей.

Штаб "Дельфины сообщил, что Мелкие выбросы мазута вдоль всей линии берега от Порта Тамань до мыса Железный Рог, включая пляж "Уют Тамани", Центральный пляж, Махлаевский спуск, Волонтёрский спуск.

В море начался шторм, но пока масштабных выбросов нет. На пляжах в станице Благовещенской много свежих мазутных сгустков диаметром в несколько сантиметров, на уборку вышли сотрудники МЧС, сообщает 93.ru.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".