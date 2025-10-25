×

Главная   /   Лента новостей
12:37, 25 октября 2025

180 спасателей прибыли в Анапу на фоне сообщений о мазутном пятне

Мазутное пятно в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 25.10.25, https://t.me/MoreOz/108767.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группировка спасателей из Ростовской области и Краснодарского края прибыла в Анапу после сообщений о дрейфующем мазутном пятне, сотрудники МЧС восстанавливают защитные валы на побережье. 

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты начали уборку выбросов мазута, найденных на берегу моря в Анапе и Темрюкском районе. Власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. Утром 24 октября  волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили выбросы мазута в поселке Веселовка Темрюкского района, на Бугазской косе и в анапской станице Благовещенской. Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил и блогер Юрий Озаровский. 

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление защитного вала длиной не менее 13 километров - вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения.

Оперативная группа МЧС России 24 октября совершила облет "районов возможного дрейфа мазута". Глава ведомства Александр Куренков принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий. В Анапу прибыли аэромобильные группы Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, главных управлений МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю - 180 специалистов и 17 единиц техники. 

"В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно восстанавливаются насыпные валы на побережье и устанавливаются заградительные сети вдоль берега. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также визуальное наблюдение за акваторией и патрулирование береговой линии", - говорится в сообщении. Общая протяженность зоны контроля составляет 325 километров от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако города Новороссийска и от урочища Кучугуры до села Ачуево Славянского района.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" 24 октября обнаружены небольшие выбросы нефтепродуктов. В основном это мелкие фракции мазута вперемешку с водорослями. 

"Рвы копают, их уже замывает... Но продолжают копать...", - описал обстановку на пляжах блогер Юрий Озаровский. Он отметил, что выступает против рвов со стороны моря. "В них намывает мусор и не только. Плюс это уродует пляж, и гулять по берегу некомфортно. У нас есть межсезонье, и если вал можно перейти, то ров надо переплыть. Там 40 сантиметров песка и потом ил. Зачем? Под ил будет намываться песок?" - спросил он в своем Telegram-канале.

Он же добавил, что выбросы есть на значительной части побережья в Анапе. "Выброс блестящих кусочков мазута от Бимлюка <санаторий "Бимлюк"> до <технополиса> "Эра". Он незначительный, но есть. Хотя что такое незначительный выброс мазута, каждая капля губит птиц, не даёт открыть пляжи, как ни назови, а он есть", - указал блогер, опубликовав фотографии частиц мазута на берегу.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Автор: "Кавказский узел"

