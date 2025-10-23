К берегам Кубани движется 900 тонн мазута

Пятно, содержащее до 900 тонн мазута, движется в Черном море к берегам Тамани и Темрюкского района, заявил 23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Заксобрания Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что мокрый песок не поддается просеиванию, работы по механизированной очистке песка приостановлены. Выбросы мазута представители оперштаба назвали незначительными. Экологи считают, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

На заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о критической ситуации: к побережью Анапы и Темрюкского района движется пятно мазута массой 900 тонн. Власти уже начали превентивные меры - в Анапе восстанавливают 13-километровый защитный вал вдоль основных пляжей. Решение принято на основе анализа спутниковых снимков, подтвердивших угрозу, информирует издание BFM Кубань.

"Девятьсот тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и все. Вот такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних виноватых можно, но не нужно. Потому что девятьсот тонн мазута идет к берегам Тамани. А летом миллион триста был, а это девятьсот. Нужно просто убирать и резервный фонд края будет задействован. Коллеги, вот задумайтесь. Вторая серия, как я говорю с этими танкерами", - цитирует слова Губернатора издание.

В Анапе для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период восстанавливают защитный вал. Уже готово 9 километров сооружения. К работе приступили в ночь с 22 на 23 октября. Всего вал сделают на протяжении не менее 13 километров - вдоль основных пляжей курорта, отчитался сегодня Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"Задача конструкции - защитить территории пляжей если разыграется шторм и море выбросит на берег мазут. Превентивные меры приняли в том числе после изучения снимков со спутника, которые зафиксировали в море пятно. Предположительно, оно может быть скоплением нефтепродуктов", - говорится в сообщении оперативного штаба.

"Информация о выбросе в 900 тонн - по предварительным данным существенно завышена. Мы ожидаем официальных сообщений от Оперативного штаба и подтверждённых данных. Следим за ситуацией. Если будет подтверждено загрязнение - команда "Дельфинов" будет готова действовать", - написали волонтеры "Штаб Дельфины" в своем Telegram-канале.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".