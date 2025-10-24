Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, найденных на берегу моря в Анапе и Темрюкском районе. Власти привлекли к работам сотрудников местных администраций.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" сегодня утром обнаружили выбросы мазута в поселке Веселовка Темрюкского района, на Бугазской косе и в анапской станице Благовещенской. Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил и блогер Юрий Озаровский. Оперштаб Кубани утром не сообщал новой информации о ситуации с загрязнением.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление защитного вала длиной не менее 13 км - вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения.

Волонтерский штаб "Дельфины" сообщил сегодня в Telegram о начатой уборке мазута. "Волонтёры штаба «Дельфины» прибыли в район нового зафиксированного выброса мазута у побережья Веселовки. На текущий момент масштаб загрязнения оценивается как незначительный, но наш принцип остаётся прежним — действовать сразу, не дожидаясь усугубления. Мы приступили к сбору мазута вручную", - говорится в публикации.

Администрация Темрюкского района совместно с Кубань-СПАС "оперативно организуют строительство защитных валов" вдоль озера Солёного, чтобы предотвратить попадание мазута в водоём, отметили экоактивисты.

Об уборке выбросов мазута отчитался сегодня в своем телеграм-канале и оперштаб Кубани. В Анапе работы ведутся на нескольких участках берега. "Выбросы нефтепродуктов обнаружены в ст. Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара» – в основном это небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями", - говорится в публикации.

В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано

Кроме того, небольшие свежие выбросы найдены также на Бугазской косе. "На косе между с. Витязево и ст. Благовещенской есть отдельные вкрапления свежих капель мазута. В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано", - сообщил оперштаб.

В Темрюкском районе, в поселке Веселовка около пляжа «Альбатрос», убирают фракции мазута "до нескольких сантиметров в диаметре". "В работах задействованы спасатели и сотрудники администрации муниципалитета", - отмечается в публикации оперштаба.

Всего в работах в Темрюкском районе и Анапе сегодня участвуют около 500 человек. "200 – от МЧС, 170 – от муниципалитетов, 120 спасателей «Кубань-СПАС», 13 добровольцев. Привлечено 56 единиц техники", - отчитались власти Кубани.

Силами волонтеров в Анапе собрано около половины замазученного песка, о вывозе которого отчитались власти, однако в официальных отчетах работа волонтеров даже не упоминается, заявил 19 октября штаб "Дельфины". "Нас нет в отчётах. Нас не благодарят на совещаниях. Нас даже не упоминают", - посетовали экоактивисты.

Также круглосуточно ведется восстановление защитного вала в Анапе. "Готово уже 15 км из запланированных 18", - говорится в публикации оперштаба.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".