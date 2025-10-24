×

10:30, 24 октября 2025

Новые выбросы мазута найдены в Анапе и Темрюкском районе

Выбросы мазута на берегу. Анапа, 24 октября 2025 года. Фото Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/108604

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры обнаружили сегодня выбросы нефтепродукта в поселке Веселовка, на Бугазской косе и в станице Благовещенской. Мониторинг был проведен после предупреждения властей Кубани о том, что к берегу движется пятно мазута массой до 900 тонн.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Тамани и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление 13-километрового защитного вала вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения. Информация о выбросе в 900 тонн, по предварительным данным, существенно завышена, заявили волонтеры штаба "Дельфины".

Мазут вновь начал появляться на берегу моря в Темрюкском и Анапском районах, сообщили сегодня, 24 октября, волонтеры штаба "Дельфины".

"По предварительным данным, в акваторию попало от 100 до 700 тонн нефтепродуктов. Выбросы зафиксированы в следующих локациях: п. Веселовка [Темрюкского района], Бугазская коса, [анапская станица] Благовещенская", - говорится в публикации штаба в Telegram.

Мазут может дойти сюда в течение двух суток

В поселке Волна берег пока остаётся чистым, отмечается в сообщении. "Однако, по опыту прошлых месяцев, мазут может дойти сюда в течение двух суток — на это влияют особенности рельефа и морских течений. Сегодня "горячей точкой" снова стала Веселовка. Штаб «Дельфины» выехал туда для мониторинга и оперативной уборки береговой линии", - сообщили активисты.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 10.28 мск, не сообщил в своем телеграм-канале новую информацию о ситуации с загрязнением.

Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил сегодня блогер Юрий Озаровский. "К сожалению, мазут есть. Он не жидкий, кусочками и не так много, как мне представлялось", - написал он.

Выброс россыпью по берегу

В другой публикации блогер добавил, что "обстановка дальше по пляжам везде одинаковая". "Выброс россыпью по берегу. Но масштаб явно не такой критический", - отметил он.

"Не все так критически плохо, а ещё течение мимо пляжа уже сформировано. Так что надеемся, хуже не будет", - написал сегодня Озаровский в еще одной публикации.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

