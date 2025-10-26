×

16:33, 26 октября 2025

Угроза выброса мазута сохраняется на Кубани в связи с прогнозируемым штормом

Защитный вал в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 26.10.25. https://t.me/makovozovy/46987

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае, в том числе в Анапе, недалеко от которой в море зафиксировано большое мазутное пятно.

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты начали уборку выбросов мазута, найденных на берегу моря в Анапе и Темрюкском районе. Власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. Утром 24 октября волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили выбросы мазута в поселке Веселовка Темрюкского района, на Бугазской косе и в анапской станице Благовещенской. Сведения о загрязнении берега в Благовещенской подтвердил и блогер Юрий Озаровский. Группировка спасателей из Ростовской области и Краснодарского края прибыла в Анапу после сообщений о дрейфующем мазутном пятне, сотрудники МЧС восстанавливают защитные валы на побережье, к вечеру 25 октября оборудовано 20 километров валов, перед ними проложены рвы.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. В Анапе начато восстановление защитного вала длиной не менее 13 километров - вдоль основных пляжей, 23 октября было готово 9 километров сооружения.

Анапский блогер Андрей Маковозов в своем телеграм-канале  поинтересовался, что именно вызвало такой мощный выброс мазута и когда закончат монтаж оставшихся коффердамов.

«Через 1,5 месяца будет ровно год, а мы в итоге снова вернулись на текущие позиции, при этом куда ушли выделенные десятки миллиардов? Почему не торопятся закончить монтаж коффердамов? В чем причина такого промедления? Если есть проблема, то нужно озвучить причину и принять все меры для скорейшего устранения. Откуда величина именно в 900 тонн? Уверены, что именно столько? Может меньше все-таки? Да, тут одни вопросы в пустоту», — написал Маковозов вечером 24 октября.

"900 тонн — это не преувеличение. Это реальность. И она сейчас в обломках танкера. Валы — это попытка предотвратить ЧП. Пока можно. И это то, что сейчас можно сделать и это входит в инструкцию при надвигающемся ЧП", - указали волонтеры штаба "Призраки" в своем Telegram-канале.

25 октября Маковозов опубликовал интервью с директором ООО "Курорты Анапы" Николаем Заливиным, который объяснил, зачем перед защитными валами делают рвы - "Волна бьет, она подмывает разрушает все, а о стену рва она разрушается", - пояснил Заливин.

"Ближайший сильный шторм ожидается 27 октября, возможно, после него мазута будет больше. Но не факт", - написал 25 октября в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский.

МЧС Краснодарского края подтвердило прогноз и объявило штормовое предупреждение. "Вечером и до конца суток 27 октября, в течение суток 28 октября, а также ночью и утром 29 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с, в отдельных районах южной половины края 26-29 м/с. На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовский, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Новороссийск, Туапсинский округ) ожидаются подъёмы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.  Вечером и до конца суток 28 октября, а также ночью и утром 29 октября в отдельных районах края ожидается очень сильный дождь.  Утром, днем и до конца суток 28 октября, а также ночью и утром 29 октября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - проинформировало ведомство.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

