Волонтеры сообщили о новых выбросах мазута на побережье Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе поселка Артющенко в Темрюкском районе после шторма появились новые пятна мазута, сообщили волонтеры. Власти Кубани не отчитывались об уборке побережья в выходной день.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры. 31 октября новые выбросы мазута зафиксированы на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края. Власти назвали выбросы "точечными", волонтеры называют их значительными. 1 ноября оперштаб также сообщил о незначительных выбросах мазута в Анапе и Темрюкском районе.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Волонтеры штаба "Дельфины" в течение сегодняшнего дня занимались уборкой берега у поселка Артющенко в Темрюкском районе. По информации штаба, после шторма там появились новые выбросы нефтепродуктов. На снимках, сделанных активистами, видны покрытые мазутом камни.

Вместе с мазутом на берег выбросило мусор, его также собирают активисты. "После шторма - выбросы мусора и мазута. Мы зачищаем берег - мешок за мешком. Пластик, бутылки, мазут", - говорится в одной из публикаций Telegram-канала штаба.

На Бугазской косе очистку побережья сегодня продолжили волонтеры объединения "Сети, сито, лопата". "У кого праздники, а у кого трудовые будни", - написали активисты в своем Telegram-канале. Оперштаб Кубани в течение дня не публиковал ни результатов ежедневного мониторинга береговой линии, ни отчетов об уборке пляжей.

Работу волонтеров на Бугазской косе осложняет доступ машин на территорию с выбросами нефтепродуктов. "В момент сбора выбросов важно не допустить в прибойную зону ни одной машины. Колесами все вкатывается, переворачивается, перемешивается. Время сбора увеличивается кратно, если еще найдешь", - отмечает "Сети, сито, лопата".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".