Главная   /   Лента новостей
17:49, 1 ноября 2025

Оперштаб отчитался о точечных выбросах мазута на берегу Анапы

Уборка свежих выбросов мазута. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 01.11.25, https://t.me/opershtab23/14374?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута убирают в Анапе и Темрюкском районе,оперштаб назвал их незначительными.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута, а 28 октября - в станице Благовещенской и на Бугазской косе. В Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры. 31 октября новые выбросы мазута зафиксированы на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края. Власти назвали выбросы "точечными", волонтеры называют их значительными. 

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

В Анапе и Темрюкском районе ликвидируют точечные выбросы нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"На побережье Темрюкского района 1 ноября обнаружили незначительные фрагменты нефтепродуктов на участке от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог, протяженностью три километра. Волонтеры штаба "Дельфин" собирают мазут с береговой линии. В Анапе на участке от "Малахита" в сторону села Витязево зафиксировали незначительные выбросы. Уборка также организована", - отчитался оперштаб.

На Бугазской косе продолжают деликатную уборку ранее выброшенных частиц нефтепродуктов. Работы ведут представители муниципальных образований и сотрудники "Кубань-СПАСа", проинформировал оперштаб.

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

