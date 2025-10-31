День Черного моря волонтеры отметили уборкой берегов Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута зафиксированы на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края 31 октября. Власти назвали выбросы "точечными", волонтеры называют их значительными.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута, а 28 октября - в станице Благовещенской и на Бугазской косе. В Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Оперативный штаб Кубани 31 октября подтвердил наличие новых выбросов нефтепродуктов в Темрюкском районе, однако вновь охарактеризовал их как "точечные" и "незначительные".

Мазутные пятна были обнаружены на четырех километрах береговой линии в районе поселка Волна, двух километрах в районе поселка Веселовка, а также на косе Тузла. К уборке загрязнений были привлечены около 55 человек, включая специалистов МЧС России и Кубань-СПАС, сотрудников местной администрации и волонтеров, сообщил официальный Telegram-канал оперштаба.

Эколог Жора Каваносян обратил внимание, что сегодня, в День Черного моря, на уборке свежих мазутных пятен в разных районах побережья работали два волонтерских объединения - штаб "Дельфины" и группа "Сети, сито, лопата".

"Нефтепродукты зафиксировали шириной в полметра, с заполнением до 20% на 1 квадратный метр береговой линии", - написал Каваносян в своем Telegram-канале.

На уборке участка побережья от поселка Волна до поселка Веселовка и далее в сторону Анапы сегодня работали девять волонтеров штаба "Дельфины", 10 муниципальных волонтеров, 25 специалистов сводного отряда МЧС и четыре спасателя из отряда "Кубань-СПАС" Темрюкского района.

Волонтеры опубликовали фотографии и видео с новыми мазутными пятнами, - как небольшими, так и крупными. "Сегодня - День Черного моря. Но море снова напоминает нам, почему его имя стало буквальным. Оно черное не по названию, а потому что мы сделали его таким. Мы - как общество, как поколение, которое допустило разлив мазута и разрушение экосистемы. Сегодня, в День Черного моря, мы не делаем паузу. Мы спасаем наши любимые берега", - отмечается в публикации Telegram-канала "Дельфинов".

Волонтеры группы "Сети, сито, лопата" сегодня были заняты сбором мазута на Бугазской косе - там, по их данным, также есть значительные новые выбросы. "Проблема в том, что выбросы очень быстро замывает штормом. Что-то приходится нащупывать прямо в зоне прибоя и доставать на поверхность. Действовать надо без промедления, иначе потом это не увидеть глазами", - отмечается в одной из публикаций.

По итогам дня шестеро волонтеров объединения собрали 30 мешков загрязненного песком мазута с полутора-километрового участка Бугазской косы. Завтра, 1 ноября, они ожидают подкрепление, сообщает Telegram-канал группы.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС в Черном море сегодня отчиталась, что новых утечек мазута из затонувших частей танкеров не выявлено. "Водолазные осмотры затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" не зафиксировали утечек нефтепродуктов", - говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства РФ.

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

