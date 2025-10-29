Оперштаб назвал точечными выбросы мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута, а 28 октября - в станице Благовещенской и на Бугазской косе.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Оперштаб Краснодарского края отчитался о выбросах мазута на побережье. По официальным данным, обнаружены по результатам утреннего мониторинга 29 октября на пляже «Высокий берег» зафиксированы выбросы мазута в виде мелкой фракции. На остальных участках побережья Анапы свежих выбросов нефтепродуктов не обнаружено, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

Волонтеры штаба "Дельфины" указали, что "Когда все мониторинговые службы и новостные каналы рапортуют о *чистых пляжах от Анапы до Волны*, мы не можем закрыть глаза на Керченский пролив — зону, где мазут прячется в самых труднодоступных местах", - подчеркнули волонтеры штаба "Дельфины".

По их данным, на озере Тузла, мысе Тузла, пляже "Плоские камни", а также в локациях МТФ‑2, Панагия‑2 обнаружены следы последнего выброса: мелкие "плюшки" мазута. "Загрязнение протянулось на 6 километров берега. Визуально — не катастрофа, но это именно тот случай, когда токсичность выше, чем кажется", - указали волонтёры. Они отметили,. что для уборки этих выбросов их волонтерской группе нужно еще не менее шести человек.

Напомним, в августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".