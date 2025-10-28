Выбросы мазута на берег произошли в Анапе
На берегу моря в станице Благовещенской и на Бугазской косе сегодня обнаружены небольшие выбросы мазута.
Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута.
23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.
Сегодня около пансионата «Малахит» в анапской станице Благовещенской обнаружена "мелкая фракция мазута", а на Бугазской косе – "отдельные вкрапления капель нефтепродуктов", сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"На всех участках приступили к ликвидации загрязнений. На остальных участках побережья новых выбросов нет. На пляжах в с. Витязево продолжаются работы по деликатной очистке песка и восстановлению защитных сетей, часть которых повредило во время шторма", - говорится в публикации.
В поселке Волна, который расположен в Темрюскском районе близ Тамани, выбросов сегодня не зафиксировано, сообщили экоактивисты в телеграм-канале волонтерского центра "Дельфины". "На берегу - чистые водоросли и немного штормового мусора. Ситуация стабильна", - отмечается в сообщении.
Напомним, в августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
