Главная   /   Лента новостей
11:58, 27 октября 2025

Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе

Уборка мазута на пляже в Темрюкском районе. 25 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14335

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экоактивисты обнаружили сегодня новые выбросы мазута на морском берегу около Тамани.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. Также было начато восстановление защитных валов на побережье в Анапе и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
18:12 28.05.2025
Масштабы загрязнения Юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

Сегодня на берегу от порта Тамань до мыса Железный Рог около Тамани найдены "водоросли и единичные мазутные капли", сообщил в своем телеграм-канале волонтерский центр "Дельфины".

"Массовый выброс отсутствует. Ветер усиливается, волны поднимаются — продолжаем мониторинг. Сегодня у нашей команды выходной, но берег остаётся под наблюдением", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 11.57 мск, не сообщил в своем телеграм-канале новую информацию о ситуации с загрязнением.

Напомним, в середине октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. Краевой оперштаб сообщил, что выбросы мазута незначительны. Экологи заявили, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

