Последствия атаки дронов зафиксированы в семи населенных пунктах Кубани

Обломки беспилотников после ночной атаки найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и автомобиль.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа. В порту Туапсе получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Кроме того, повреждено остекление железнодорожного вокзала.

По данным Минобороны, за ночь в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. Еще 39 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.

В результате ночной атаки на порт Туапсе повреждены "два иностранных гражданских судна", сообщил в 11.35 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены", - говорится в публикации.

В некоторых квартирах и домах повреждены окна

По данным властей, обломки беспилотников найдены в пяти населенных пунктах Туапсинского округа. "Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна", - сообщил оперштаб.

Кроме того, "обломки беспилотника упали" на одной из улиц в анапском селе Большой Утриш. "Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы, территория оцеплена", - отмечается в сообщении.

В Геленджике также обнаружены обломки беспилотников. "Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе «Строитель» выбиты стекла, также поврежден автомобиль. Пострадавших нет", - заявили краевые власти.

Напомним, минувшей ночью были введены ограничения на прием и отправление рейсов в аэропортах Волгограда и Геленджика, а позднее – в аэропортах Сочи и Краснодара. Утром ограничения были сняты.