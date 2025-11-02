Минобороны рапортовало о 50 сбитых дронах в трех регионах юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили 32 беспилотника в Краснодарском крае, девять в Волгоградской области и девять в Ростовской. Еще 42 дрона сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в порту Туапсе в результате атаки беспилотников получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Кроме того, повреждено остекление железнодорожного вокзала.

Атака беспилотников зафиксирована также в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области. В хуторе Ленинаван повреждены частные дома, ранены два человека.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотника, из них 32 в Краснодарском крае, девять в Волгоградской области и девять в Ростовской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 39 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники ликвидированы в Крыму, а также в Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Тульской областях.

Повреждений и пострадавших нет

В Волгоградской области разрушений в результате атаки нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет", - приводятся его слова в телеграм-канале администрации региона.

Напомним, минувшей ночью были введены ограничения на прием и отправление рейсов в аэропортах Волгограда и Геленджика, а позднее – в аэропортах Сочи и Краснодара. Утром ограничения были сняты.