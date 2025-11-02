Два человека ранены при атаке беспилотника в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака беспилотников произошла ночью в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области. В хуторе Ленинаван получили ранения два человека.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 ноября были обезврежены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе было сбито 10 дронов.

Минувшей ночью беспилотники были перехвачены и уничтожены в Ростове-на-Дону, а также в Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь", - говорится в публикации.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону "из-за падения беспилотника" повреждения получил металлический ангар. "Рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 кв метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали. Объем повреждений будет уточнен в светлое время суток", - написал губернатор.

Напомним, в порту Туапсе в результате атаки беспилотников получил повреждения нефтеналивной танкер, строения и инфраструктура терминала. Также повреждено остекление железнодорожного вокзала.