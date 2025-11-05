×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:06, 5 ноября 2025

Отчет о последствиях атаки БПЛА в Туапсе встревожил пользователей Telegram

Очистка берега в Туапсе. Фото из телеграм-канала Сергея Бойко https://t.me/glavatuapseregion/4299

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотников на порт Туапсе проведена очистка берега от мазута, пятен нефти не обнаружено, отчитался глава округа. Пользователи Telegram высказали опасения, что разлив мазута усугубит ситуацию с загрязнением побережья Кубани нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября после ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. Еще 39 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.

Об устранении последствий атаки беспилотников, произошедшей 2 ноября, глава Туапсинского округа Сергей Бойко отчитался поздно вечером 4 ноября в своем телеграм-канале.

"В результате удара на территории порта были повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания оперативно ликвидированы", - написал он.

Собрали 2,5 кубометра гальки, загрязнённой мазутом

После атаки проведена очистка береговой линии между Гизель-Дере и Южным, отметил чиновник. "Специалисты убрали около 300 метров побережья, собрали 2,5 кубометра гальки, загрязнённой мазутом, использовали 60 килограммов сорбента. Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию — пятен нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Репост этой публикации сделал блогер из Анапы Юрий Озаровский в своем телеграм-канале "Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете" (50,9 тысячи подписчиков). По состоянию на 10.00 мск, под публикацией Сергея Бойко не размещено ни одного комментария, под публикацией Юрия Озаровского опубликовано семь комментариев.

"Надеюсь, это не новый тренд!" - написала Ксюха. "Тоже мазут", - посетовала Larisa. "На любом судне есть топочный мазут", - ответил ей Peter Denisov.

Будем надеяться, что до Анапы эта очередная отрава не дойдёт

"Нефть с мазутом разлились и все быстро собрали. Что-то мало в это верится. Будем надеяться, что до Анапы эта очередная отрава не дойдёт", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
18:12 28.05.2025
Масштабы загрязнения Юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

Напомним, 23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 3 ноября, как и в предыдущие дни, в Темрюкском районе произошли новые выбросы мазута, сообщили волонтеры.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:06, 5 ноября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
08:08, 5 ноября 2025
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
06:25, 5 ноября 2025
Атака дронов зафиксирована в четырех районах Ростовской области
23:54, 4 ноября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
23:11, 4 ноября 2025
Более 20 туристов заблокированы в горах Карачаево-Черкесии после схода селя
21:24, 4 ноября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Крымский мост ночью. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:09, 5 ноября 2025
Движение по Крымскому мосту возобновлено без пробок
Девушка на балконе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:31, 5 ноября 2025
За неделю с 27 октября по 2 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
Крымский мост. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16:51, 4 ноября 2025
Около 300 машин стоят в пробке перед Крымским мостом
Песок в мазуте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:44, 3 ноября 2025
Волонтеры сообщили о новых выбросах мазута на побережье Кубани
Крымский мост. Фото Алексея Есикова, «Кубань 24» https://kuban24.tv/item/s-3-noyabrya-dlya-voditelej-na-krymskom-mostu-vveli-novuyu-protseduru-proezda
16:23, 3 ноября 2025
Пользователи соцсетей озвучили детали нового формата проезда по Крымскому мосту
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
04 ноября 2025, 22:14
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
04 ноября 2025, 17:45
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
04 ноября 2025, 14:02
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше