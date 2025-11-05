Отчет о последствиях атаки БПЛА в Туапсе встревожил пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотников на порт Туапсе проведена очистка берега от мазута, пятен нефти не обнаружено, отчитался глава округа. Пользователи Telegram высказали опасения, что разлив мазута усугубит ситуацию с загрязнением побережья Кубани нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября после ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. Еще 39 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.

Об устранении последствий атаки беспилотников, произошедшей 2 ноября, глава Туапсинского округа Сергей Бойко отчитался поздно вечером 4 ноября в своем телеграм-канале.

"В результате удара на территории порта были повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания оперативно ликвидированы", - написал он.

Собрали 2,5 кубометра гальки, загрязнённой мазутом

После атаки проведена очистка береговой линии между Гизель-Дере и Южным, отметил чиновник. "Специалисты убрали около 300 метров побережья, собрали 2,5 кубометра гальки, загрязнённой мазутом, использовали 60 килограммов сорбента. Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию — пятен нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Репост этой публикации сделал блогер из Анапы Юрий Озаровский в своем телеграм-канале "Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете" (50,9 тысячи подписчиков). По состоянию на 10.00 мск, под публикацией Сергея Бойко не размещено ни одного комментария, под публикацией Юрия Озаровского опубликовано семь комментариев.

"Надеюсь, это не новый тренд!" - написала Ксюха. "Тоже мазут", - посетовала Larisa. "На любом судне есть топочный мазут", - ответил ей Peter Denisov.

Будем надеяться, что до Анапы эта очередная отрава не дойдёт

"Нефть с мазутом разлились и все быстро собрали. Что-то мало в это верится. Будем надеяться, что до Анапы эта очередная отрава не дойдёт", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Масштабы загрязнения Юга России мазутом Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

Напомним, 23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 3 ноября, как и в предыдущие дни, в Темрюкском районе произошли новые выбросы мазута, сообщили волонтеры.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".