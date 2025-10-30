Новые выбросы мазута зафиксированы на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута обнаружены у поселка Волна и на Бугазской косе, пляжи Анапы не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута, а 28 октября - в станице Благовещенской и на Бугазской косе. В Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

В Темрюкском районе ликвидируют точечные выбросы нефтепродуктов, отчитался сегодня оперштаб.

"В поселке Волна на береговой линии выявлены небольшие фрагменты мазута, перемешанные с водорослями. Специалисты "Кубань-СПАСа" и волонтеры штаба "Дельфин" оперативно приступили к сбору нефтепродуктов. На Бугазской косе от поселка Веселовка в сторону станицы Благовещенской очисткой береговой линии занимаются сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.

В другом сообщении указано, что защитные валы выдержали сильный шторм. "Защитный вал и сетка полностью сохранились, ров частично замыт. После отхода воды укрепим стенки рва", - отчитался глава ООО "Курорты Анапы" Николай Заливин.

По его словам, в рвы попало более 60 кубометров штормовых выбросов, они собраны за два дня. На побережье задействовано около 20 единиц техники: просеиватели, мультилифты и самосвалы. В работах занято около 30 рабочих "Курортов Анапы". На месте дежурят сотрудники "Кубань-СПАСа".

Напомним, в августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".