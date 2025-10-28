×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:17, 28 октября 2025

30 азербайджанских семей возвращены в Ходжавендский район

Отправка переселенцев в Ходжавендский район. 28 октября 2025 года. Кадр видео АПА https://t.me/apa_az/107198

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В два населенных пункта Ходжавендского района сегодня вернулись 113 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Их возвращение началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в поселок Гырмызы Базар отправлены 20 семей (71 человек), а в село Сос Ходжавендского района - 10 семей (42 человека) из числа бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти люди ранее временно проживали в различных районах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Trend.

Напомним, Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха (Мартуни - армянское название Ходжавенда). В феврале 2020 года дома жителей поселка оказались под обстрелами азербайджанских военных, из-за чего люди опасались водить детей в детсад. Жители пожаловались, что в результате обстрела повреждены дома. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, рассказали сельчане.

В июле того же года в результате обстрела был поврежден дом одного из жителей. Международное сообщество должно обратить внимание на действия Азербайджана, указал тогда омбудсмен Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:20, 28 октября 2025
Житель Сумгаита осужден за подготовку нападания на синагогу
Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/
18:57, 27 октября 2025
Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц
Кенан Зейналов во время задержания в октябре 2023 года. Кенан Зейналов. https://www.turan.az/ext/news/2023/10/free/Social/ru/9507.htm
14:54, 27 октября 2025
Соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Зейналова в СИЗО
Участники военных учений в Турции. Фото: Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/azerbajdzhanskie-voennosluzhashie-prinimayut-uchastie-v-uchenii-priglashenii-nyusret-2025-55898.html
03:33, 26 октября 2025
Азербайджанские военные участвуют в учениях в Турции
Адвокат Забиль Гахраманов. Фото: АПА https://ru.apa.az/proisshestvie/zaderzan-advokat-zabil-gaxramanov-obnovleno-625354
00:56, 26 октября 2025
Суд отправил Забиля Гахраманова под арест
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika
27 октября 2025, 21:54
Два активиста арестованы за перекрытие дороги в Тбилиси

Мемориальная доска, посвященная Михаилу Курбанову. Фото: https://nalchik.kbr.ru
27 октября 2025, 19:26
Военный из Кабардино-Балкарии убит в Курской области

Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/
27 октября 2025, 18:57
Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц

Евгений Щур, Федор Литвиненко и Алексей Зверев (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://bloknot-volgograd.ru/
27 октября 2025, 16:30
Трое бывших депутатов приговорены к длительным срокам в Волгограде

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше