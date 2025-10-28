30 азербайджанских семей возвращены в Ходжавендский район

В два населенных пункта Ходжавендского района сегодня вернулись 113 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Их возвращение началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в поселок Гырмызы Базар отправлены 20 семей (71 человек), а в село Сос Ходжавендского района - 10 семей (42 человека) из числа бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти люди ранее временно проживали в различных районах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Trend.

Напомним, Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха (Мартуни - армянское название Ходжавенда). В феврале 2020 года дома жителей поселка оказались под обстрелами азербайджанских военных, из-за чего люди опасались водить детей в детсад. Жители пожаловались, что в результате обстрела повреждены дома. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, рассказали сельчане.

В июле того же года в результате обстрела был поврежден дом одного из жителей. Международное сообщество должно обратить внимание на действия Азербайджана, указал тогда омбудсмен Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.