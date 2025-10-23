Военный из Дагестана убит в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамиль Мирзаев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1604 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1603 комбатантов из Дагестана.

Рамазан Дагларов похоронен сегодня в селении Ахты, говорится в сообщении в телеграм-канале Ахтынского района. Даты смерти в зоне боевых действий и биографических подробностей не сообщается.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1604 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

