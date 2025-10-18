Пенсионерка из Карачаево-Черкесии осуждена по делу об экстремизме

Суд в Карачаево-Черкесии приговорил к условному сроку Татьяну Пасынкову, посчитав ее участницей экстремистской организации. Пенсионерка отвергла обвинение.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года силовики в Карачаево-Черкесии провели обыски у Свидетелей Иеговы* Татьяны Пасынковой, Марии Огоревой и ее дочери Светланы Огоревой. Обыски также прошли в Ставрополе у Алексея Пасынкова. В сентябре суд приговорил Юлию Пасынкову к пяти годам условного срока по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. В январе к шести годам условно был осужден ее муж Алексей Пасынков. Татьяне Пасынковой (свекрови Юлии Пасынковой) было предъявлено аналогичное обвинение. Поводом для преследования стало участие верующих в коллективных богослужениях.

Хабезский райсуд Карачаево-Черкесии приговорил 60-летнюю пенсионерку Татьяну Пасынкову к четырем годам лишения свободы условно, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России. "Вслед за своим сыном Алексеем и его женой Юлией Татьяна осуждена за религиозные убеждения", - говорится в публикации.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, следователи считают, что Татьяна Пасынкова "действуя в рамках участия в деятельности религиозной организации... дистанционно, при помощи технических средств, принимала участие в индивидуальных занятиях, собраниях - коллективных религиозных богослужениях".

Неужели основополагающие принципы устарели или вдруг стали радикальными и экстремистскими?

Татьяна Пасынкова в последнем слове отвергла обвинение. "Неужели основополагающие [библейские] принципы устарели или вдруг стали радикальными и экстремистскими? На них зиждется вся жизнь! Они являются нормами добра", - приводятся в публикации ее слова.

Женщина рассказала, что к ней пять раз приходили с обыском. Один из обысков сопровождался визитом восьми вооруженных людей в масках. В тот день Татьяне Пасынковой стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь. По словам женщины, она испытывает серьезные проблемы с сердцем, а связанный с преследованием стресс сказался на здоровье «не лучшим образом».

Напомним, 7 октября стало известно, что Зеленчукский райсуд приговорил 41-летнюю Светлану Огореву к трем годам лишения свободы условно, посчитав участием в деятельности экстремистской организации ее присутствие на богослужениях и разговоры о вере. В обращении к судье Светлана Огорева назвала свое уголовное преследование "несправедливым и незаконным", а обвинение в экстремизме категорически отвергла. Расследование уголовного дела ее матери, Марии Огоревой, еще продолжается.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

