Верующая из Карачаево-Черкесии осуждена по обвинению в экстремизме

Суд приговорил к условному сроку жительницу Карачаево-Черкесии Светлану Огореву, посчитав участием в экстремистской организации ее присутствие на богослужениях Свидетелей Иеговы*. Подсудимая отвергла обвинение в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года силовики в Карачаево-Черкесии провели обыски у Свидетелей Иеговы* - 62-летней Марии Огоревой и ее дочери Светланы Огоревой, в отношении которой в декабре 2023 года было возбуждено дело об участии в деятельности экстремистской организации.

Зеленчукский райсуд приговорил 41-летнюю Светлану Огореву к трем годам лишения свободы условно, посчитав участием в деятельности экстремистской организации ее присутствие на богослужениях и разговоры о вере, сообщил 7 октября сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

Я стою перед судом не за плохое дело, а за свою веру в Бога

В обращении к судье Светлана Огорева назвала свое уголовное преследование "несправедливым и незаконным". "Ведь я стою перед судом не за плохое дело, а за свою веру в Бога", - приводятся в публикации ее слова.

Обвинение в экстремизме женщина категорически отвергла. «Что касается поддержания контактов с единоверцами, то религия с позиции Библии не может существовать в состоянии хаоса, верующие не могут быть оторваны друг от друга и действовать разрозненно. В противном случае начнутся разделения, а сама религия, то есть конкретная конфессия, перестанет существовать», - заявила она.

Расследование уголовного дела ее матери, Марии Огоревой, еще продолжается, отмечается в публикации.

Напомним, еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.