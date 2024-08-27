Обыски прошли у Свидетелей Иеговы* на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии

27 августа 2024, 07:33

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Силовики провели обыски у жителей станицы Кардоникской Карачаево-Черкесии Татьяны Пасынковой, Марии Огоревой и ее дочери Свидетельницы Иеговы* Светланы Огоревой. Обыски также прошли в Ставрополе у Свидетеля* Иеговы Алексея Пасынкова.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта стало известно, что силовики провели обыск в ставропольской квартире Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова.

Силовики провели обыски у Свидетелей Иеговы* в Карачаево-Черкесии и в Ставрополе еще 9 августа, но известно об этом стало только сейчас.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в станице Кардоникской в Карачаево-Черкесии в домах 62-летней Марии Огоревой и ее дочери Светланы Огоревой, в отношении которой в декабре 2023 года было возбуждено дело об участии в деятельности экстремистской организации, сообщило 26 августа "ОВД Инфо"**

Также силовики пришли с обысками к еще одной жительнице Кардоникской – 59-летней Татьяне Пасынковой, матери Алексея Пасынкова, на которого в декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Пасынков находится под подпиской о невыезде, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Силовики провели также обыски в доме у самого Алексея Пасынкова в Ставрополе в рамках дела, возбуждённого в отношении его жены Юлии.

Напомним, ранее в ставропольской квартире Пасынкова уже проводились обыски в ноябре 2021 года. Обыски были проведены также у его родных братьев в поселке Медногорский (Карачаево-Черкесия).

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.