Главная   /   Лента новостей
18:13, 18 сентября 2025

К условному сроку приговорили свидетельницу Иеговы* из Карачаево-Черкесии

Юлия Пасынкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/pasynkova-yuliya-gennadevna/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил Юлию Пасынкову к пяти годам условно по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2024 года гособвинитель запросил шесть с половиной лет колонии для Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова. Уголовные дела также были возбуждены против его жены Юлии Пасынковой и матери. Пасынкова обвиняли в организации экстремистской деятельности.

В конце августа 2024 года силовики провели обыски у жителей станицы Кардоникской Карачаево-Черкесии Татьяны Пасынковой, Марии Огоревой и ее дочери Свидетельницы Иеговы* Светланы Огоревой. Обыски также прошли в Ставрополе у Свидетеля* Иеговы Алексея Пасынкова.

Суд приговорил Юлию Пасынкову к пяти годам условно по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. В январе по схожему обвинению осудили мужа Юлии Алексея Пасынкова. Ему назначили шесть лет условно, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Поводом для преследования стало дистанционное участие верующей в "коллективных религиозных богослужениях". Свекровь Юлии Пасынковой судят по той же статье. За последние четыре года в доме у Пасынковых трижды проходили обыски, сообщает проект.

Супруги Пасынковы растят сына с инвалидностью, он не может оставаться дома один. Пока шел процесс, Юлии нужно было ездить на судебные слушания за 150 километров от дома. "Иногда приходилось спать всего по три часа, чтобы успеть к десяти утра. Когда я возвращалась, сын обнимал меня часами. С утра мог долго плакать, потому что не увидел меня", - цитируют ее слова правозащитники.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

