К условному сроку приговорили свидетельницу Иеговы* из Карачаево-Черкесии

Суд приговорил Юлию Пасынкову к пяти годам условно по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2024 года гособвинитель запросил шесть с половиной лет колонии для Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова. Уголовные дела также были возбуждены против его жены Юлии Пасынковой и матери. Пасынкова обвиняли в организации экстремистской деятельности.

В конце августа 2024 года силовики провели обыски у жителей станицы Кардоникской Карачаево-Черкесии Татьяны Пасынковой, Марии Огоревой и ее дочери Свидетельницы Иеговы* Светланы Огоревой. Обыски также прошли в Ставрополе у Свидетеля* Иеговы Алексея Пасынкова.

Поводом для преследования стало дистанционное участие верующей в "коллективных религиозных богослужениях". Свекровь Юлии Пасынковой судят по той же статье. За последние четыре года в доме у Пасынковых трижды проходили обыски, сообщает проект.

Супруги Пасынковы растят сына с инвалидностью, он не может оставаться дома один. Пока шел процесс, Юлии нужно было ездить на судебные слушания за 150 километров от дома. "Иногда приходилось спать всего по три часа, чтобы успеть к десяти утра. Когда я возвращалась, сын обнимал меня часами. С утра мог долго плакать, потому что не увидел меня", - цитируют ее слова правозащитники.



Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы

