Прокурор запросил более шести лет заключения для Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии

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Шесть с половиной лет колонии запросило обвинение для Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова по делу об организации экстремистской деятельности. Уголовные дела также возбуждены против его жены и матери.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта стало известно, что силовики провели обыск в ставропольской квартире Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова. В августе силовики вновь пришли к нему с обыском в рамках уголовного дела, которое возбуждено против его жены Юлии.

Шесть с половиной лет колонии запросил гособвинитель для Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Пасынкова. Уголовные дела также возбуждены против его жены и матери. Пасынкова обвиняют в организации экстремистской деятельности, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

По версии следствия, он «организовывал и поддерживал контакты с лицами, исповедующими религию Свидетелей Иеговы*», и «обладал преимуществом в определении хода богослужений, направлял действия иных лиц, присутствовавших на богослужениях».

Пасынков вместе с женой растит сына с инвалидностью, который полностью зависит от помощи родителей. Ребенку сейчас восемь лет, говорится в публикации.

Напомним, ранее в ставропольской квартире Пасынкова уже проводились обыски в ноябре 2021 года. Обыски были проведены также у его родных братьев в поселке Медногорский (Карачаево-Черкесия).

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.