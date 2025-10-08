×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
18:50, 8 октября 2025

Участник протестной акции задержан на проспекте Руставели

Акция протеста в Тбилиси. Октябрь 2025 г. Фото: Publika https://t.me/Tbilisi_life/42673

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Саба Кордзая задержан перед зданием парламента Грузии за участие в протестах в день муниципальных выборов. 

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 7 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 23. Ранее в тот же день прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным.

В числе 23 задержанных – пять лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

На проспекте Руставели задержан активист Саба Кордзая. Информацию распространяют адвокаты и активисты, информирует телекомпания TV Pirveli.

"Сабу задержали и предъявили обвинение в связи с митингом 4 октября. Единственное, что я знаю, – это то, что, по их словам (силовиков), на кадрах митинга было видно его лицо", – рассказала телекомпании активистка.

"25 полицейских, включая представителя службы безопасности, стояли над ним, когда я спросила их, за что его задерживают. Они сказали: "Отойдите, женщина, не мешайте нам, иначе мы вас задержим". Я ответила им: "Да, я знаю, что любовь к этой стране стала наказуемой, но когда это стало наказуемым задавать вопросы?", - перевел "Кавказский узел" слова свидетеля задержания.

"Сабу Кордзая задержали возле здания парламента. Задерживали силовики, а не спецназ", - уточнил активист Вахтанг Гагнидзе на своей странице в Facebook*.

Напомним,  4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца. 

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".



