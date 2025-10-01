Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда

Волгоградский аэропорт во вторую ночь подряд закрыт для приема и отправки самолетов из-за угрозы безопасности.

Как писал "Кавказский узел", ночью 30 сентября в аэропортах Волгограда, а также Краснодара и Ставрополя были введены ограничения на полеты. В результате атаки беспилотников было нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов в Светлоярском районе, утром подачу электричества в эти населенные пункты возобновили.

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку рейсов с 00.55 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается один рейс из Москвы, прибытие которого ожидалось в 01.35 мск. Обратный вылет этого рейса из Волгограда в Москву также задерживается.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

