×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:49, 15 августа 2025

Четыре бойца из Адыгеи убиты в военной операции

Александр Харитошин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Теучежского района от 14.08.25, https://t.me/admteuch/26493

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Харитошин, Дмитрий Караванский, Эдуард Лейрих и Нальбий Кошегу убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 95 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа чиновники и силовики озвучили имена 91 бойца из Адыгеи, убитого в военной операции на Украине.

Александр Харитошин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Теучежского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его супруге ордена Мужества. Как следует из приложенной к публикации фотографии, Александру было 29 лет, служил в звании сержанта, убит 13 ноября 2024 года.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях на Украине убиты Дмитрий Караванский, Эдуард Лейрих, Нальбий Кошегу.

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56 07.08.2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 91. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:50, 14 августа 2025
Военный из Адыгеи погиб в зоне боевых действий
Пожар в многоквартирном доме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:55, 14 августа 2025
15 жителей Майкопа перебрались в ПВР после пожара в многоэтажке
Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
11:19, 13 августа 2025
Боец из Адыгеи убит в военной операции
Аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта / new.aer.aero
18:54, 8 августа 2025
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Эвакуация людей после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. 14 июля 2025 г. Фото: https://t.me/bloknot_rostov/44614
14 августа 2025, 18:23
212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше