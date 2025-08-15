Четыре бойца из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Харитошин, Дмитрий Караванский, Эдуард Лейрих и Нальбий Кошегу убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 95 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 14 августа чиновники и силовики озвучили имена 91 бойца из Адыгеи, убитого в военной операции на Украине.

Александр Харитошин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Теучежского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его супруге ордена Мужества. Как следует из приложенной к публикации фотографии, Александру было 29 лет, служил в звании сержанта, убит 13 ноября 2024 года.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях на Украине убиты Дмитрий Караванский, Эдуард Лейрих, Нальбий Кошегу.

Признанные потери юга России на Украине достигли 7150 Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 91. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.