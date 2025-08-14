Военный из Адыгеи погиб в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тагир Мусалов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признан убитым как минимум 91 комбатант из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи к 13 августа назвали имена 90 бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Тагир Мусалов, убитый в военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Майкопкопского района в своем Telegram-канале. На военную службу по контракту Мусалов поступил в 2024 году в должности стрелка-помощника гранатометчика штурмового взвода. Погиб 24 мая 2024 года.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 91. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.