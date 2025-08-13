Боец из Адыгеи убит в военной операции

Александр Улисский убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 90 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи к 24 июля назвали имена 89 бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Александр Улисский, убитый в военной операции на Украине, посмертно награжден орденом мужества, сообщила сегодня администрация Тахтамукайского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 90. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.