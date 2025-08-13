×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:19, 13 августа 2025

Боец из Адыгеи убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Улисский убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 90 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи к 24 июля назвали имена 89 бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Александр Улисский, убитый в военной операции на Украине, посмертно награжден орденом мужества, сообщила сегодня администрация Тахтамукайского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 90. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта / new.aer.aero
18:54, 8 августа 2025
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 29 июля 2025
За неделю с 21 по 27 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 25.07.25, https://t.me/mod_russia/54978
23:59, 27 июля 2025
7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
Михайло-Архангельский храм в Майкопе. Фото: https://adygeya-orthodoxia.ru/eparxiya/xramyi/pervoe-majkopskoe-blagochinie/svyato-uspenskij-sobor.html
13:45, 25 июля 2025
Уроженец Таджикистана получил длительный срок за подготовку поджога храма в Майкопе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
13 августа 2025, 07:55
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

Мужчина. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная программой Copilot
13 августа 2025, 03:35
Житель Кубани оштрафован за песню на украинском языке

Преподаватель, избивавший учеников в медресе в Гудермесе. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
12 августа 2025, 20:55
Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников

Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12 августа 2025, 17:58
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше