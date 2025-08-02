Минобороны Армении объявило о совместных с США учениях
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Совместные учения армянских и американских военных Eagle Partner решено провести в Армении для подготовки к международным миротворческим миссиям.
Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Армении состоялись совместные учения с миротворцами из США Eagle Partner-2023. В них участвовали 85 американских и 175 армянских военнослужащих.
В июне 2024 года глава МИД Армении и помощник госсекретаря США после встречи выступили с совместным заявлением о повышении уровня отношений двух стран до стратегического партнерства. Власти Армении не намерены развивать стратегические отношения с США, а заявления об углублении отношений носят декларативный характер, указали армянские аналитики.
В Армении "в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях" с 12 по 20 августа пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2025, сообщило сегодня Минобороны Армении.
"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
Целью учений названы "повышение уровня взаимодействия" в миротворческих миссиях, обмен опытом управления и тактической коммуникации, а также "повышение готовности миротворческого подразделения ВС РА".
Напомним, в сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию.
Ранее Россия анонсировала проведение в Армении миротворческих учений ОДКБ "Нерушимое братство". Однако власти Армении сочли это нецелесообразным. В марте 2023 года в ОДКБ было направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации. В сентябре 2024 года Армения отказалась участвовать в командно-штабных учения ОДКБ "Взаимодействие-2024".
После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".
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