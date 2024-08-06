Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ

06 августа 2024, 06:31

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Командно-штабные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые состоятся в сентябре в Киргизии, пройдут без Армении, сообщила организация. Ранее Армения отказалась также направить своих военных на учениях спецназа в Новосибирске.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не назвал конкретные сроки. Заявление Никола Пашиняна больше похоже на политические манипуляции, чем на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, а сам выход из ОДКБ не улучшит отношения Еревана с Западом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. 19 июня стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля.

Армения отказалась участвовать в командно-штабных учения ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые состоятся в Киргизии с 3 по 15 сентября. "Армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует", - говорится в сообщении, опубликованном 5 августа на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Армения также отказалась направлять своих представителей на учения спецназа стран ОДКБ, которые состоятся в Новосибирске с 14 по 16 августа, информирует news.am.

Уверенность Армении в пользе участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть организацию после того, как Россия отказалась вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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