Правозащитники назвали замкнутым кругом решения судов по жалобе Эсет Умаровой
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Верховный суд Чечни вернул в суд первой инстанции жалобу на отказ следствия предоставить матери Мовсара Умарова материалы дела об исчезновении сына, однако районный суд с большой вероятностью признает действия следователя законными. Умарова с 2022 года не может ознакомиться с материалами дела, указали правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", 16 января 2025 года Висаитовский райсуд Грозного не удовлетворил жалобу представителя Эсет Умаровой на отказ следователя в ознакомлении со всеми материалами дела об исчезновении ее сына - жителя Грозного Мовсара Умарова. Умарова обжаловала это решение в Верховном суде Чечни. Однако в марте стало известно, что Следком самостоятельно отменил обжалуемое решение, поэтому суд прекратил производство по жалобе. Таким образом, матери Мовсара Умарова фактически отказали в возможности ознакомиться с материалами дела, констатировал представитель Команды против пыток*. При этом вопреки судебному решению следователи в Чечне не дают Эсет Умаровой ознакомиться с материалами дела. Правозащитники расценили позицию следствия как "издевательство над матерью и законом". Огласка и жалобы в Следком могут заставить следствие действовать, считают они.
Мовсар Умаров был задержан 18 июля 2020 года. Первоначально силовики сообщили, что он задержан за просмотр блога Тумсо Абдурахманова*. Однако позднее родственникам сообщили, что Мовсар причастен "к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии". Спустя еще три недели Эсет Умаровой сообщили, что ее сын помог задержать преступников в Дагестане и был перевезен в Ингушетию, где продолжал сотрудничать с силовиками, однако во время процессуальных действий "зашел в мечеть, но оттуда не вышел".
Верховный суд Чечни вернул жалобу Эсет Умаровой на отказ в ознакомлении с материалами дела об исчезновении сына в суд первой инстанции, сообщили правозащитники.
Мовсара Умарова похитили в 2020 году, тогда возбудили уголовное дело по статье об убийстве (статья 105 УК РФ). "Когда человек исчезает, и непонятно где он, дело возбуждается по признакам статьи 105. Даже если трупа нет", - рассказали в Команде против пыток*.
С 2022 года потерпевшие никак не могут ознакомиться с делом. Следствие постоянно отказывает, судьи первой инстанции отказывают
Потерпевшими признали мать Умарова, его жену, а также брата и сестру, но материалов уголовного дела им не дают, в этом основная проблема.
"В 2022 году предварительное расследование по делу было приостановлено, потому что вроде все, что могли сделать, они сделали по делу, а установить виновных не смогли, и поэтому приостановили до тех пор, пока не установят виновных. Мы попросили у них ознакомиться с делом, ссылаясь на Конституцию, потому что если какие-то материалы затрагивают права и законные интересы человека, то ему обязаны предоставить все материалы, которые затрагивают эти права. Поскольку потерпевшая имеет право обжаловать решение о приостановлении уголовного дела, то, соответственно, ей должны быть предоставлены материалы. Такая практика существует и Конституционный суд на эту тему высказывался. Но получается, с 2022 года потерпевшие никак не могут ознакомиться с делом. Следствие постоянно отказывает, судьи первой инстанции отказывают. Далее потерпевшие идут в кассацию, кассация отменяет и возвращает", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в КПП*.
"В апреле 2024 года Висаитовский районный суд сказал, что должны быть предоставлены материалы уголовного дела в полном объеме для ознакомления потерпевшим. Но следствие их так и не предоставило. Следователь не исполнил решение суда. И в этом году пошли в суд с жалобой, что следователь не исполняет решение суда. Но первая инстанция заключила, что действия следователя законны. Хотя там вообще суд доводы не обсуждал. В Верховном суде Чеченской Республики вчера <30 июля> суд это решение (о законности действий следователя) отменил и направил на новое рассмотрение", - рассказали также в КПП*.
Что касается жалобы в пятом кассационном суде общей юрисдикции по делу Умарова, то у неё другой предмет, хотя и близкий.
"Когда Висаитовский суд обязал следствие выдать материалы уголовного дела, следователю подали ходатайство. Следователь отказал, такое же решение принял руководитель следствия. И на это решение тоже пошли жаловаться. В апелляционный суд следствие принесло решение об отмене решения следователя, которой мы обжалуем. Получается, у нас этот предмет исчезает. Но суд принял решение в части нашей жалобы на решение руководителя; сказал, что оно законное. По этому поводу мы в кассацию пойдем. Но это чуть-чуть другой предмет. Хотя суть та же самая", - указали в КПП.
По их мнению, происходит замкнутый круг жалоб и решений. "Начиная с конца 2022 года следователь отказывается давать материалы уголовного дела, суд отказывает. Апелляция, допустим, утвердила этот отказ, сказала, да, все законно. Идут потерпевшие в кассацию, кассация отменяет и говорит следствию: должны им дать ознакомиться. Они потом спускают снова в суд первой инстанции на новое рассмотрение этой жалобы. А следствие приносит, допустим, решение руководства об отмене обжалуемого решения следователя. И получается, у суда нет предмета разбирательства. Но следователь чуть-чуть изменяет его, либо отказывает, либо говорит ознакомить. Представитель потерпевших идёт знакомиться с этим решением по делу, а ему все равно все материалы не дают. Потом снова идут в суд, жалуются на то, что следователь не дал все материалы. Наконец суд сказал, что следователь обязан дать все материалы. Но только через год жалоба в суд дошла, что следователь не выполнил это решение суда. Сейчас Верховный суд Чечни вернул в суд первой инстанции, который, вероятно, снова откажет. И вот так кругами мотают между судами", - отметили в КПП.
Эсет Умарова опасается, что ее сын стал жертвой внесудебной расправы, поскольку родственники не получают от него никаких известий. Следствие отказывается проверять предположительно причастных к исчезновению Умарова, заявили в феврале 2023 года правозащитники.
Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать
В последние "лет десять" в делах об исчезновении очень редко появляются подробности похищений, к которым причастны силовики, хотя похищений в Чечне без их участия не бывает, рассказал в январе 2025 года "Кавказскому узлу" правозащитник, знакомый с реалиями Чечни. "А в деле Умарова следователи, уверен, не работали вообще. Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать", - сказал он.
Схожее мнение высказала тогда же глава комитета "Гражданское содействие" (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов). "В этой истории всё указывает на то, что нет ни одного заинтересованного в раскрытии дела силовика. Умарова не видели четыре года. Прошло уже достаточно много времени. Практика таких исчезновений говорит о том, что, к сожалению, он стал жертвой внесудебной расправы", - сказала она "Кавказскому узлу".
Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
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