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17:45, 31 июля 2025

Правозащитники назвали замкнутым кругом решения судов по жалобе Эсет Умаровой

Мовсар Умаров. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=pVqepeX_DEw

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Чечни вернул в суд первой инстанции жалобу на отказ следствия предоставить матери Мовсара Умарова материалы дела об исчезновении сына, однако районный суд с большой вероятностью признает действия следователя законными. Умарова с 2022 года не может ознакомиться с материалами дела, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 января 2025 года Висаитовский райсуд Грозного не удовлетворил жалобу представителя Эсет Умаровой на отказ следователя в ознакомлении со всеми материалами дела об исчезновении ее сына - жителя Грозного Мовсара Умарова. Умарова обжаловала это решение в Верховном суде Чечни. Однако в марте стало известно, что Следком самостоятельно отменил обжалуемое решение, поэтому суд прекратил производство по жалобе. Таким образом, матери Мовсара Умарова фактически отказали в возможности ознакомиться с материалами дела, констатировал представитель Команды против пыток*. При этом вопреки судебному решению следователи в Чечне не дают Эсет Умаровой ознакомиться с материалами дела. Правозащитники расценили позицию следствия как "издевательство над матерью и законом". Огласка и жалобы в Следком могут заставить следствие действовать, считают они.

Мовсар Умаров был задержан 18 июля 2020 года. Первоначально силовики сообщили, что он задержан за просмотр блога Тумсо Абдурахманова*. Однако позднее родственникам сообщили, что Мовсар причастен "к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии". Спустя еще три недели Эсет Умаровой сообщили, что ее сын помог задержать преступников в Дагестане и был перевезен в Ингушетию, где продолжал сотрудничать с силовиками, однако во время процессуальных действий "зашел в мечеть, но оттуда не вышел".

Верховный суд Чечни вернул жалобу Эсет Умаровой на отказ в ознакомлении с материалами дела об исчезновении сына в суд первой инстанции, сообщили правозащитники.

Мовсара Умарова похитили в 2020 году, тогда возбудили уголовное дело по статье об убийстве (статья 105 УК РФ). "Когда человек исчезает, и непонятно где он, дело возбуждается по признакам статьи 105. Даже если трупа нет", - рассказали в Команде против пыток*.

С 2022 года потерпевшие никак не могут ознакомиться с делом. Следствие постоянно отказывает, судьи первой инстанции отказывают

Потерпевшими признали мать Умароваего жену, а также брата и сестру, но материалов уголовного дела им не дают, в этом основная проблема.

"В 2022 году предварительное расследование по делу было приостановлено, потому что вроде все, что могли сделать, они сделали по делу, а установить виновных не смогли, и поэтому приостановили до тех пор, пока не установят виновных. Мы попросили у них ознакомиться с делом, ссылаясь на Конституцию, потому что если какие-то материалы затрагивают права и законные интересы человека, то ему обязаны предоставить все материалы, которые затрагивают эти права. Поскольку потерпевшая имеет право обжаловать решение о приостановлении уголовного дела, то, соответственно, ей должны быть предоставлены материалы. Такая практика существует и Конституционный суд на эту тему высказывался. Но получается, с 2022 года потерпевшие никак не могут ознакомиться с делом. Следствие постоянно отказывает, судьи первой инстанции отказывают. Далее потерпевшие идут в кассацию, кассация отменяет и возвращает", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в КПП*.

"В апреле 2024 года Висаитовский районный суд сказал, что должны быть предоставлены материалы уголовного дела в полном объеме для ознакомления потерпевшимНо следствие их так и не предоставило. Следователь не исполнил решение суда. И в этом году пошли в суд с жалобой, что следователь не исполняет решение судаНо первая инстанция заключила, что действия следователя законны. Хотя там вообще суд доводы не обсуждал. В  Верховном суде Чеченской Республики вчера <30 июля> суд это решение (о законности действий следователя) отменил и направил на новое рассмотрение", - рассказали также в КПП*.

Что касается жалобы в пятом кассационном суде общей юрисдикции по делу Умарова, то у неё другой предмет, хотя и близкий.

"Когда Висаитовский суд обязал следствие выдать материалы уголовного дела, следователю подали ходатайство. Следователь отказал, такое же решение принял руководитель следствия. И на это решение тоже пошли жаловаться. В апелляционный суд следствие принесло решение об отмене решения следователя, которой мы обжалуем. Получается, у нас этот предмет исчезает. Но суд принял решение в части нашей жалобы на решение руководителя; сказал, что оно законное. По этому поводу мы в кассацию пойдем. Но это чуть-чуть другой предмет. Хотя суть та же самая", - указали в КПП.

По их мнению, происходит замкнутый круг жалоб и решений. "Начиная с конца 2022 года следователь отказывается давать материалы уголовного дела, суд отказывает. Апелляция, допустим, утвердила этот отказ, сказала, да, все законно. Идут потерпевшие в кассацию, кассация отменяет и говорит следствию: должны им дать ознакомиться. Они потом спускают снова в суд первой инстанции на новое рассмотрение этой жалобы. А следствие приносит, допустим, решение руководства об отмене обжалуемого решения следователя. И получается, у суда нет предмета разбирательства. Но следователь чуть-чуть изменяет его, либо отказывает, либо говорит ознакомить. Представитель потерпевших идёт знакомиться с этим решением по делу, а ему все равно все материалы не дают. Потом снова идут в суд, жалуются на то, что следователь не дал все материалы. Наконец суд сказал, что следователь обязан дать все материалы. Но только через год жалоба в суд дошла, что следователь не выполнил это решение суда. Сейчас Верховный суд Чечни вернул в суд первой инстанции, который, вероятно, снова откажет. И вот так кругами мотают между судами", - отметили в КПП.

Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина (включена в реестр иноагентов), фото с сайта Центра защиты прав человека
15:57 01.09.2024
Правозащитники указали на сложность учета случаев похищений людей в Чечне
Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Эсет Умарова опасается, что ее сын стал жертвой внесудебной расправы, поскольку родственники не получают от него никаких известий. Следствие отказывается проверять предположительно причастных к исчезновению Умарова, заявили в феврале 2023 года правозащитники.

Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать

В последние "лет десять" в делах об исчезновении очень редко появляются подробности похищений, к которым причастны силовики, хотя похищений в Чечне без их участия не бывает, рассказал в январе 2025 года "Кавказскому узлу" правозащитник, знакомый с реалиями Чечни. "А в деле Умарова следователи, уверен, не работали вообще. Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать", - сказал он.

Схожее мнение высказала тогда же глава комитета "Гражданское содействие" (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов). "В этой истории всё указывает на то, что нет ни одного заинтересованного в раскрытии дела силовика. Умарова не видели четыре года. Прошло уже достаточно много времени. Практика таких исчезновений говорит о том, что, к сожалению, он стал жертвой внесудебной расправы", - сказала она "Кавказскому узлу".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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