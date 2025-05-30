Синагога в Сочи подверглась нападению

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Мужчина с молотком пытался проникнуть в здание синагоги в Сочи и забросал его камнями, он задержан.

Об инциденте, который произошел 29 мая, стало известно только сегодня: информацию о происшествии распространила пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

Нападавший около 15.45 мск приехал к зданию синагоги на такси. Достав из рюкзака молоток, он пытался проникнуть в здание, угрожая сторожу. Молотком ему удалось выломать калитку и пройти во двор, передает “Интерфакс”.

В помещения, где в этот момент шли занятия для детей, злоумышленник проникнуть не смог, но до приезда полиции он закидал здание синагоги камнями. Нападавший снимал все свои действия камерой мобильного телефона, никаких лозунгов не выкрикивал, отметил представитель раввината.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. По состоянию на 20.30 мск сегодня правоохранительные органы Сочи и Краснодарского края не публиковали сообщений о нападении на синагогу и задержании нападавшего.

"Кавказский узел" писал, что 23 июня 2024 года боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале. Погибли 20 человек, 46 пострадали. Нападение на синагогу стало для иудеев Махачкалы абсолютной неожиданностью, заявил председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. В Федерации еврейских общин сообщили, что при пожаре в синагоге в Дербенте уничтожены свитки Торы, а Российский еврейский конгресс заявил о планах оказать помощь в восстановлении синагог. В декабре 2024 года начался ремонт синагоги в Дербенте.

В октябре 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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