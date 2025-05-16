Житель Чегема обвинен в публичном оправдании терроризма

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45-летний житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма из-за публикаций в соцсети. Мужчина помещен под домашний арест.

В отношении 45-летнего жителя Чегема возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), сообщает сегодня в своем телеграм-канале управление МВД по СКФО.

В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники полиции и УФСБ по Кабардино-Балкарии, отмечается в сообщении. "По имеющимся данным указанный гражданин с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространял материалы, содержащие оправдание терроризма", - говорится в публикации.

Какие именно публикации инкриминированы жителю Чегема и в чем заключалось оправдание терроризма, ведомство не конкретизировало, отметив, что дело расследует Следственный комитет. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Республиканское управление СКР сегодня сообщило, что жителю Чегемского района, 1980 года рождения, предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом.

"Обвиняемый в одной из социальных сетей создал аккаунт, в котором разместил общедоступные публикации, содержащие высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - приводится версия следствия в публикации на сайте ведомства. Название запрещенной организации в ней не приведено.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.

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