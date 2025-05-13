Комментаторы сочли снос мечети в Ленинауле провоцирующим фактором

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В истории со сносом мечети в Ленинауле много неясных моментов, но решение о сносе было поспешным и спровоцировало межнациональную напряжённость, указали комментаторы, обратив внимание на отсутствие реакции на заявление чеченцев-аккцинцев со стороны властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинауле Казбековского района Дагестана, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная в XIX веке, заявили в видеообращении жители села. Участок в Ленинауле, где как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть XIX века, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам, заявила администрация Казбековского района.

Позицию властей Казбековского района относительно мечети прокомментировал читатель "Кавказского узла" c ником williams. "Указывать на то, что в архивах не найдено никаких подтверждений тому, что этот участок принадлежал чеченцам, как и то, что «лет 15 назад там располагался магазин», и т.д., это просто попытка выставить чеченцев с негативной стороны. И чеченцы, и дагестанцы, и ингуши, и все остальные народы Кавказа прекрасно знают, кому какая земля принадлежала, принадлежит и должна принадлежать. После депортации чеченцев в 1944-м году вся земли чеченцев были заселены соседями и завезенными из российской глубинки людьми. Больше того, после возвращения чеченцев в 1957-м и последующие годы из Казахстана, многие отказывались возвращать им домовладения", - написал он.

Такое впечатление, что данное решение было чисто политическим

"Если эта мечеть была построена еще в XIX веке, то это уже как минимум исторический объект. К тому же по исламу снос мечетей запрещен. Получается, что и с морально-этической, и с религиозной точки зрения данное решение было неправильным. Надо бы знать, как местные власти объясняют свое решение? Почему ее не реставрировали, а снесли? Такое впечатление, что данное решение было чисто политическим", - добавил читатель с ником nicole.johnson.

Удивляет и равнодушие чеченских властей по поводу данной ситуации

Другой читатель поинтересовался, намеренно ли местные власти ввели жителей села в заблуждение. "Удивляет и равнодушие чеченских властей по поводу данной ситуации. Кадыров, вон выделял средства на реконструкцию старинных мечетей в Сирии, или строительство новых в различных регионах России и за ее пределами (даже в Израиле), но почему-то у него не нашлось ни времени, ни средств, чтобы решить вопрос со старинной мечетью в соседнем Дагестане. Кремль велел не вмешиваться?", - спросил dennis_toy.

"Снос мечети в Акташ-Аухе, построенной предками живших там чеченцев, больше смахивает на провокацию", - указал mason.franecki.

"На этих землях жили чеченцы, но это все территория Дагестана" - подчеркнул в Telegram-канале "Кавказского узла" пользователь с ником Телеграм.

В сети также опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся бывшим имамом селения Ленинаул ( 2012 по 2016 год) (свое имя назвал неразборчиво - прим. "Кавказского узла") сообщил, что по просьбе аккинской общины главой села им была передана мечеть, находящаяся радом со школой № 2 для использования в соответствии с целями деятельности религиозных органов. Еще одна мечеть, по улице Губаханова, была передана аварской общине. "В постановлении четко расписана цель передачи мечети. Но, к сожалению, эти две мечети так и остались заперты для посетителей. Тогда как рядом с Ленинаульской СОШ №2 есть острая необходимость в квартальной мечети", - заявил он на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Штаб Дагестана".

До недавнего времени никто и не заикнулся о том, что снесенное 07.05.2025 года строение является мечетью

По его словам, "до недавнего времени никто и не заикнулся о том, что снесенное 07.05.2025 года строение является мечетью". "Данное строение являлось магазином. В примерно 2020 году житель села выкупил участок вместе с строением и из магазина реализовали молитвенную комнату. Пристроили михраб и небольшую комнату для омовения. В связи с тем, что молитвенной комнаты не хватало на прихожан, согласовав с законными владельцем участка было принято решение о строительстве мечети и медресе на данном участке и сносе старого здания. Снести здание было решено 7 мая, так как 8 мая была запланирована укладка асфальта перед административным центром и перед новой мечетью. Новая мечеть не является аварской или чеченской, это дом Аллаха", - заявил он на видеозаписи.

Он также призвал братьев-аккцинцев "не вводить людей в заблуждение, распространяя видеозаписи с недостоверной информацией, тем самым поднимая провокационные моменты".

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова* сообщение о сносе мечети набрало к 21.21 мск 613 комментариев.

"Она в первую очередь мусульманская, а только потом чеченская. Кто бы посмел ее снести? Правду надо узнать, может быть б ветхая была уже?" - написал Джамал.

"Разделяй и властвуй. Верхушка делит земли так, чтобы жители были в вечной вражде", - написал Bratishka.

Большинство комментариев, оставленных пользователями, касаются взаимоотношений между жителями села, а также Дагестана и Чечни, и и содержат резкие оценки ситуации в Ленинауле.

"Обращаюсь к дагестанцам. Сделайте видеообращение к властям и скажите, что вы не хотите вражды между братьями", - предложил Freedom.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты.

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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