Власти не нашли подтверждения принадлежности чеченцам участка в Ленинауле

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Участок в Ленинауле, где как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть XIX века, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинауле Казбековского района Дагестана, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная в XIX веке, заявили в видеообращении жители села.

Администрация Казбековского района выступила с заявлением по поводу конфликта из-за сноса здания в Ленинауле.

"Примерно 15 лет назад на этом участке находился магазин, принадлежавший комбинату бытового обслуживания района. После ликвидации предприятия объект был выставлен на аукцион районной администрацией, в котором участвовали представители как чеченской, так и аварской общин. Победителем торгов стал представитель аварской национальности, предложивший цену в 10 раз выше начальной. Впоследствии новый владелец передал земельный участок с постройкой для строительства квартальной мечети. При этом, с начала строительных работ в 2024 году представители чеченской общины не высказывали претензий по этому поводу", - заявила администрация Казбековского района.

Власти заверили, что процедура отчуждения и последующей передачи участка проводилась в строгом соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем администрация района заявила, что при проверке архивных документов "не найдено никаких подтверждений" заявлений о принадлежности этого участка чеченцам.

"Заявление жителей вызывает серьезную озабоченность. Подобные высказывания не способствуют укреплению межнационального согласия в нашем районе. Администрация призывает всех жителей к конструктивному диалогу и напоминает, что любые спорные вопросы должны решаться в правовом поле", - указано в сообщении от 12 мая, опубликованном в Telegram-канале районной администрации.

Замглавы администрации района Басир Нуцалов пригрозил, что "попытки разжигания межнациональной розни будут пресекаться в соответствии с законом". "В настоящее время ситуация находится под контролем администрации и правоохранительных органов" - приводятся его слова в сообщении.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты.

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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