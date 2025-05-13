×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:40, 13 мая 2025

Власти не нашли подтверждения принадлежности чеченцам участка в Ленинауле

Мечеть в Ленинауле. Фото: https://t.me/auh_05/356

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участок в Ленинауле, где как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть XIX века, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинауле Казбековского района Дагестана, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная  в XIX веке, заявили в видеообращении жители села.

Администрация Казбековского района выступила с заявлением по поводу конфликта из-за сноса здания в Ленинауле.

"Примерно 15 лет назад на этом участке находился магазин, принадлежавший комбинату бытового обслуживания района. После ликвидации предприятия объект был выставлен на аукцион районной администрацией, в котором участвовали представители как чеченской, так и аварской общин. Победителем торгов стал представитель аварской национальности, предложивший цену в 10 раз выше начальной. Впоследствии новый владелец передал земельный участок с постройкой для строительства квартальной мечети. При этом,  с начала строительных работ в 2024 году представители чеченской общины не высказывали претензий по этому поводу", - заявила администрация Казбековского района.

Власти заверили, что процедура отчуждения и последующей передачи участка проводилась в строгом соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем администрация района заявила, что при проверке архивных документов "не найдено никаких подтверждений" заявлений о принадлежности этого участка чеченцам.

"Заявление жителей вызывает серьезную озабоченность. Подобные высказывания не способствуют укреплению межнационального согласия в нашем районе. Администрация призывает всех жителей к конструктивному диалогу и напоминает, что любые спорные вопросы должны решаться в правовом поле",  - указано в сообщении от 12 мая, опубликованном в Telegram-канале районной администрации.

Замглавы администрации района Басир Нуцалов пригрозил, что "попытки разжигания межнациональной розни будут пресекаться в соответствии с законом". "В настоящее время ситуация находится под контролем администрации и правоохранительных органов" - приводятся его слова в сообщении.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты. 

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
01:31, 12 мая 2025
За неделю с 5 по 11 мая жертв в результате террористической атаки на Северном Кавказе погибли три человека
Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе. Стоп-кадр видео auh_media от 10.05.25, https://www.instagram.com/p/DJfLKA9sWTp/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:44, 11 мая 2025
Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе
Сбор подписей под обращением в администрацию президента в связи с исчезновением Сулеймановой. Скриншот публикации "Слово защите" от 18.04.25 https://t.me/endoflaw/567
10:57, 11 мая 2025
Ход кампании в поддержку Седы Сулеймановой превзошёл ожидания организаторов
Бойцы Каспийской флотилии на параде в Каспийске. Скриншот фото администрации главы Дагестана от 09.05.25, https://t.me/agiprd/24514.
17:44, 9 мая 2025
Военные парады прошли на Северном Кавказе в День Победы
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Волгоград. Фото: Arne Müseler https://ru.wikipedia.org/
13 мая 2025, 10:40
Число подписей против переименования Волгограда за сутки выросло в 11 раз

Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше