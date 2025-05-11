×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:44, 11 мая 2025

Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе

Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе. Стоп-кадр видео auh_media от 10.05.25, https://www.instagram.com/p/DJfLKA9sWTp/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ленинауле, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная  в XIX веке, заявили жители села.

Как писал "Кавказский узел", Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Видеозапись, на которой чеченцы жалуются на снос мечети в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана опубликовано в Instagram*- паблике auh_media.

На видео трое мужчин стоят на фоне здания и трактора.

"Мы стоим на том месте, где стояла старая чеченская мечеть, построенная чеченцами селения Акташ-Аух. Это подтверждается переписью населения, которая была произведена царскими властями в 1885-м, 1889 годах (первая  и единственная перепись населения Российской империи проходила 28 января (9 февраля) 1897 года - прим. "Кавказского узла") Там указано, что в селении Акташ-Аух есть четыре действующих мечети. Здесь которая размещена, она была одной из этих квартильных  мечетей", -- рассказал один из мужчин на записи.

По его словам, чеченцы "неоднократно обращались во все органы власти", чтобы  "сохранить нашу историческую память". Он сообщил, что 7 мая состоялась встреча, на которой была достигнута договоренность, что мечеть пока сность не будут, однако уже утром 8 мая она была снесена.

Здание мечети. Стоп-кадр видео auh_media от 10.05.25, https://www.instagram.com/p/DJfLKA9sWTp/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).В конце ролика приведена фотография небольшого здания, у которого стоят несколько автомобилей..

Видео также разместил в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов**. "Ситуация накалена. Ни Кадыров, ни кто либо из его подчиненных никак не вмешиваются и не комментируют происходящее", - подчеркнул он.

К 23.44 мск в Telegram-каналах главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама делимханова, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева не содержится комментариев в связи со сносом мечети.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты. 

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** внесен в реестр иноагентов.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сбор подписей под обращением в администрацию президента в связи с исчезновением Сулеймановой. Скриншот публикации "Слово защите" от 18.04.25 https://t.me/endoflaw/567
10:57, 11 мая 2025
Ход кампании в поддержку Седы Сулеймановой превзошёл ожидания организаторов
Бойцы Каспийской флотилии на параде в Каспийске. Скриншот фото администрации главы Дагестана от 09.05.25, https://t.me/agiprd/24514.
17:44, 9 мая 2025
Военные парады прошли на Северном Кавказе в День Победы
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:12, 6 мая 2025
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки
Подозреваемая в подготовке теракта. Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале ТАСС https://t.me/tass_agency/313068
01:36, 6 мая 2025
За неделю с 28 апреля по 4 мая жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Все блоги
Справочник
Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Азер Бадамов. Фото: APA https://ru.apa.az/
06 мая 2025, 18:05
Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше