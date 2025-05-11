Чеченцы пожаловались на снос мечети в дагестанском селе

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В Ленинауле, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная в XIX веке, заявили жители села.

Как писал "Кавказский узел", Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Видеозапись, на которой чеченцы жалуются на снос мечети в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана опубликовано в Instagram*- паблике auh_media.

На видео трое мужчин стоят на фоне здания и трактора.

"Мы стоим на том месте, где стояла старая чеченская мечеть, построенная чеченцами селения Акташ-Аух. Это подтверждается переписью населения, которая была произведена царскими властями в 1885-м, 1889 годах (первая и единственная перепись населения Российской империи проходила 28 января (9 февраля) 1897 года - прим. "Кавказского узла") Там указано, что в селении Акташ-Аух есть четыре действующих мечети. Здесь которая размещена, она была одной из этих квартильных мечетей", -- рассказал один из мужчин на записи.

По его словам, чеченцы "неоднократно обращались во все органы власти", чтобы "сохранить нашу историческую память". Он сообщил, что 7 мая состоялась встреча, на которой была достигнута договоренность, что мечеть пока сность не будут, однако уже утром 8 мая она была снесена.

В конце ролика приведена фотография небольшого здания, у которого стоят несколько автомобилей..

Видео также разместил в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов**. "Ситуация накалена. Ни Кадыров, ни кто либо из его подчиненных никак не вмешиваются и не комментируют происходящее", - подчеркнул он.

К 23.44 мск в Telegram-каналах главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама делимханова, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева не содержится комментариев в связи со сносом мечети.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты.

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

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