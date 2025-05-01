Пользователи Telegram усомнились в официальных данных об очереди на Крымский мост

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По официальным данным, проезда на Крымский мост со стороны Тамани ждут 2700 автомобилей, ожидание составляет около четырех часов. Пользователи Telegram сообщили, что пробка выглядит более масштабной, а движения в очереди нет по несколько часов.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае на 8.00 мск водители и пассажиры 809 автомобилей ожидали проезда по мосту через Керченский пролив.

С утра 1 мая очередь автомобилей на Крымский мост резко выросла, сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Так, по данным на 11.00 мск в очереди со стороны Тамани находится 2700 транспортных средства. Ожидание около четырёх часов.В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Ожидание около двух часов, говорится в сообщении.

Ряд пользователей сообщили, что официальные данные о времени ожидания не отражают полной картины. "С 8 утра стоим на "Лукойле", только сейчас начали двигаться", - написал Виталий в 11.33 мск.

"4 часа 10 минут от начала пробки до заезда в очередь на КПП в сторону Крыма", - проинформировал в 11.27 мск Sergey Denisov.

Другие пользователи сообщили, что им удалось сократить время ожидания. "Мы с утра чат почитали, тоже думали встрянем. Но нас навигатор еще повел по другой дороге, не через "Лукойл", часть пробки мы просто миновали получается", - сообщила в 11.18 Виктория.

"Кто-то вообще едет? Мы уже полтора часа стоим на месте!" - написала Наталья Кабаняева в 11.14 мск

"Не знаю, кто там и где двигается, но чуть больше часа от того, как встали в пробку - движения почти ноль", - сообщил в 11.13 мск Андрей.

Напомним, 18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.