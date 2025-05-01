Очередь из более 800 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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В Краснодарском крае водители и пассажиры 809 автомобилей ожидают проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", днем 27 апреля пробка на Крымском мосту достигала 267 автомобилей.

Затор перед Крымским мостом образовался сегодня после полуночи. По данным на 1.00 мск, в пробке со стороны Краснодарского края стояли 97 машин, а к 5.00 мск их количество возросло уже до 563.

По данным на 8.00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 809 транспортных средств. "Время ожидания более двух часов", - сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.

Ситуацию у Крымского моста активно обсуждают сегодня пользователи в Telegram-чате "Крымский мост чат", в котором насчитывается 47,9 тысячи участников.

"Сколько времени сейчас займёт досмотр?" - спрашивает в 7.40 мск СБ.

"Ручной до 4 часов, хотя открыты 35 точек досмотра, сканер более 5 часов", - поясняет Oleg Volodin.

"Со стороны Тамани судя по ситуации работает один человек на досмотр", - пишет Петр.

"Больше часа без движения совсем, видимо в пробке придётся день рождения отметить(( хотя в Феодосии шашлык ждёт...", - посетовал в 7.51 мск Юрий Владимирович Харитонов.

"Ровно час без движения на ручной, но пока общая колонна, вообще не двигается никто! Со стороны Тамани", - делится пользователь без текстового ника.

"В 12 встали в пробку и только щас заехали на сканер", - написала в 7.54 мск Наташа Акульша.

"Из Керчи никогда не стоял столько, сколько на Кубани", - отмечает Максим Егоров.

"Так совпало, что вчера был еще рабочий день и люди все поехали после работы на отдых в Крым, вы кстати тоже в том числе поехали именно сегодня, а не вчера или позавчера, вот так и у других не получилось приехать заранее", - поясняет ситуацию Дмитрий Анатольевич.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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