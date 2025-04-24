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23:52, 24 апреля 2025

Обвиняемые по делу Toplum TV выступили с отводом прокурору

Полицейские препятствуют работе журналистов около офиса Toplum TV, где проходят обыски. 6 марта 2024 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На процессе по делу Toplum TV подсудимые выступили с отводом гособвинителю, но суд отклонил отвод и ходатайства защиты.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 2 апреля суд отказался рассматривать ходатайства большинства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники ресурса Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив (ИДИ) Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением последнего, все находятся под стражей, а Аббасов – "под надзором полиции".  

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня продолжилось подготовительное заседание по делу Toplum TV. Защитники обвиняемых ходатайствовали о прекращении уголовного дела, а также просили изменить им меру пресечения на домашний арест в случае, если первое прошение будет отклонено, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Руслана Иззетли Бахруз Байрамов

По словам Байрамова, обвиняемые выступили с отводом гособвинителю Рауфу Малышову.

«Обвинительный акт - просто позорище. Там некоторые части просто переписаны с материалов дела Abzas Media. В частности, в отношении Руслана Иззетли взяты целые абзацы, просто имя  директора Abzas Media Ульви Гасанли поменяли на Руслана Иззетли. Все дело в том, что у следствия нет никаких доказательств, поэтому они просто скопировали части дела Abzas Media, поскольку оба дела в сущности идентичны. Что интересно в обоих делах гособвинителем является один и тот же прокурор – Рауф Малышов. Поэтому обвиняемые заявили отвод ему, указав также на предвзятость гособвинителя на процессе по делу Abzas Media», - рассказал Байрамов.

Сотрудники интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Адвокат Акифа Гурбанова Фуад Агаев также раскритиковал обвинительный акт. «Такое впечатление, что сотрудники следственного органа не знают не только норм права, но и норм азербайджанского языка. В обвинительном акте есть предложение, состоящее из 4729 слов. Это предложение побило рекорд из Книги Гиннеса – ирландского писателя Джеймса Джойса, написавшего предложение из 4391 слова. Предложение должно выражать законченную мысль, а это длинное предложение в уголовном деле ничего не выражает. Предложение, вошедшее в Книгу Гиннеса, относится к художественному произведению, а  тут речь идет о судьбе девяти человек, обвиняемых в тяжких преступлениях», - сказал Агаев корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Алескера Мамедли Фахраддин Мехтиев подчеркнул, что в деле нет достоверных доказательств против его подзащитного.

«Помимо подложенных в квартиру Алескера Мамедли денег в деле нет доказательств. Если бы утверждаемая следствием сумма денег даже была бы в реальности обнаружена у него, то ничего криминального в этом не было бы. Алескер Мамедли, будучи юристом, предоставлял услуги различным структурам и получал на законной основе за это денежное вознаграждение, исправно платил налоги со своих доходов. Но несмотря на это, и на серьезные проблемы с его здоровьем, суд отказал ему даже в переводе под домашний арест», - отметил Мехтиев.

По словам адвоката, отвод прокурору и ходатайства защитников о прекращении уголовного дела и изменении меры пресечения были оставлены без удовлетворения. Следующее заседание назначено на 5 мая. «Это будет продолжением подготовительное заседания, потому что у некоторых адвокатов еще остались ходатайства», - сказал Мехтиев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что сегодня было проведено подготовительное заседание по делу Toplum TV. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV позиционирует себя как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Основано в 2016 году, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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